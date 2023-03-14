|
Reklam
Reklam
Özgün

TOGG'un ön satışa başladığı modelleri!

ürkiye'nin yerli otomobili TOGG'un satış fiyatı ve ile beraber ön sipariş tarihi resmen açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, TOGG'un fiyatı hakkında bilgi verilirken ön sipariş tarihi de duyuruldu. TOGG'un hangi modellerinin satışa çıktığı merak kazandı. İşte TOGG satışı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

16:58 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
TOGG

TOGG

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un bu hafta içinde satışa çıkacağını duyurmuştu. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un satış fiyatı ve ile beraber ön sipariş tarihi resmen açıklandı.

TOGG HANGİ MODELLERİ ÖN SATIŞA ÇIKTI?

Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Togg yerli otomobil, 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alacak.

TOGG T10X ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 4599 mm

Genişlik: 1886 mm

Yükseklik: 1676 mm

Aks mesafesi: 2890 mm

Güç: 160 kW tek motor / 320 kW çift motor

Tork: 350 Nm tek motor / 700 Nm çift motor

Batarya: 52.4 kWsa standart, 88,5 kWsa uzun

Şarj hızı: 30 dakikada %10'dan %80'e şarj

Menzil: 310 km standart, 510 km uzun

Hızlanma (0-100 km/s): 7,4 sn tek motor / 4,8 sn çift motor

TOGG C-SEDAN VE TOGG X COUPE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Togg, C-Sedan ve C-X Coupé modellerinin üstündeki perdeyi açtı. Bugünkü fabrika açılışında C sedan ve X Coupe versiyonun tasarımı ilk kez gösterildi. Togg C-Sedan, 2025 ilk yarısında, C-X Coupe versiyonu ise 2026'da yola çıkacak.



#TOGG
#Togg T10X
#TOGG modelleri
#togg satış
1 saat önce
default-profile-img
TOGG'un ön satışa başladığı modelleri!
Polonya Adalet Bakanı belinde silahla görüntülendi
Kahramanmaraş yine sallandı
Paşinyan'dan Karabağ açıklaması: Gerilim artabilir
Fuat Oktay: Tüm tarafları KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz
Yunan zulmü bitmiyor: Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.