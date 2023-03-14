TOGG
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un bu hafta içinde satışa çıkacağını duyurmuştu. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un satış fiyatı ve ile beraber ön sipariş tarihi resmen açıklandı.
TOGG HANGİ MODELLERİ ÖN SATIŞA ÇIKTI?
Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Togg yerli otomobil, 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alacak.
TOGG T10X ÖZELLİKLERİ
Uzunluk: 4599 mm
Genişlik: 1886 mm
Yükseklik: 1676 mm
Aks mesafesi: 2890 mm
Güç: 160 kW tek motor / 320 kW çift motor
Tork: 350 Nm tek motor / 700 Nm çift motor
Batarya: 52.4 kWsa standart, 88,5 kWsa uzun
Şarj hızı: 30 dakikada %10'dan %80'e şarj
Menzil: 310 km standart, 510 km uzun
Hızlanma (0-100 km/s): 7,4 sn tek motor / 4,8 sn çift motor
TOGG C-SEDAN VE TOGG X COUPE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Togg, C-Sedan ve C-X Coupé modellerinin üstündeki perdeyi açtı. Bugünkü fabrika açılışında C sedan ve X Coupe versiyonun tasarımı ilk kez gösterildi. Togg C-Sedan, 2025 ilk yarısında, C-X Coupe versiyonu ise 2026'da yola çıkacak.