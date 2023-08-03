Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yerli ve milli doğuştan elektrikli ilk otomobil olan Togg T10X'in ön sipariş sürecini Mart ayında başlatmıştı. İlk teslimatlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a yapıldı. Ardından ise bakanlar, valiler ve kamu görevlileri başta olmak üzere tüm vatandaşlara Togg'ları teslim edilmeye başlandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) teslim edilen Togg T10X sayısını açıkladı. ODMD tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2023'te 306 adet Togg T10X teslim edildi. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, sosyal medya hesabından geçen ay toplam 2095 adet elektrikli araç satıldığını ve bunun 306’sının Togg'a ait olduğu bilgisini paylaştı. Togg teslimleri sürerken, yerli araca sahip olan vatandaşlar Togg için ne kadar MTV ödeyeceklerini araştırıyor.

MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), 2023 yılına ait gelir vergisi ile motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti ödeme süresinin uzatıldığı bildirildi. Buna göre MTV’de 2. taksit ödemeleri 4 Ağustos’a kadar ödenecek.

Otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl hesaplanıyor?

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yılın başında Resmi Gazete’de yayınlanan bir tebliğ ile belirleniyor. 2023 yılında uygulanacak vergiler de 30 Aralık 2022 tarihinde belirlenmiş. Otomobiller için ödenecek vergi, aracın değeri, motor hacmi ve yaşına göre tespit ediliyor.

Togg’un MTV’si ne kadar?

Tam elektrikli otomobiller için bir istisna söz konusu. Teşvik amacıyla elektrikli otomobiller için dörtte bir oranında MTV tahsil ediliyor. Teyit.org internet sitesinde yer alan habere göre, Togg’un giriş modelinin fiyatı 20 Nisan 2023 itibariyle 973 bin lira ve motor gücü 160 kW. Teşvik tablosundaki oranlardan hareket edildiğinde bu model için ödenecek vergi, 6 bin 452 lira 50 kuruş olarak hesaplanıyor.

RWD serisindeki tüm araçlar için vergi aynı olacak. Çünkü motor gücü 150 ila 180 kW olan araçlar yıllık MTV tarifesindeki 13 ve 14. satırın dörtte biri kadar vergi ödüyor. Otomobilin fiyatı da 714 bin 300’ü aştığı için her koşulda bu miktarda vergi tahsil edilecek.

Togg’un AWD isimli serisi ise henüz satışa sunulmadı ancak 320 kW motor gücünde olacağı biliniyor. Yani otomobil vergilendirilirken yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplamasının 19 ve 20. satırı baz alınacak. Otomobilin fiyatı 1 milyon 357 bin 700’ü aşmıyorsa yıllık vergi 23 bin 181 lira olacak ama eğer aşıyorsa 25 bin 288 lira olacak. Yani paylaşımlardaki vergi oranının doğru olduğunu söyleyebiliriz.

Togg T10X fiyatları