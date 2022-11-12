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Togg ön sipariş başvurusu ne zaman?

Togg ön sipariş tarihleri belli oldu. Bursa’nın Gemlik ilçesinde inşa edilen Togg’un üretim tesisinin açılışı 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Düzenlenen tören ile ilk seri üretim aracı banttan indi. Togg Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ön siparişler dışında sipariş almadıklarını duyurdu. Peki Togg nasıl satın alınır, sipariş nasıl verilecek?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Togg ön sipariş ne zaman başlayacak? Togg araç satış başvurusu nereden nasıl yapılacak?
Togg ön sipariş başvurusu ne zaman?

Togg ön sipariş tarihi araştırılıyordu. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz" denildi.

Togg ön siparişler ne zaman başlayacak?

İşte Türkiye'nin Yerli Otomobili Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama: "Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility® vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Togg
Togg

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Bizi izlemeye devam edin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Togg'un fiyatına piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatının bugünden vermek mümkün değil. Şubatta ön satışla birlikte fiyat açıklanacaktır.” demişti.

TOGG nasıl satın alınır, sipariş nasıl verilecek?

TOGG, Mart 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak. Mart 2023 tarihinden itibaren satışa çıkacak olan ilk otomobillerin kimlerin olacağına dair bilgiyi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır açıkladı. Kacır, ilk otomobillerin büyükelçilere sonrasında da 81 ilin valilerine tahsis edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG satışıyla ilgili şunları söyledi;

  • "Yeni nesil bir girişim olan TOGG, aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araçlar gibi satış işini dijitalde çözmeye karar verdi. Vatandaşlar Şubat’ta başlayacak ön satışla birlikte siparişlerini verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır" dedi.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, TOGG bayisiymiş gibi vatandaşlardan ön sipariş ücretleri alınarak dolandırılma olayları olduğunu ve yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 adet TOGG siparişi alındığını ve başka kimseden sipariş almadıklarını söyledi.

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