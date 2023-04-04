Rekabetçi fiyatlarıyla rakiplerini korkutan Togg’un en ucuz modeli ise 2025 yılında yola çıkıyor. T10S adıyla pazara sunulacak modelin geçen hafta ön satışı yapılan Togg’a göre yüzde 25 daha ucuz olması bekleniyor. T10S, 400 bin adetle toplam üretimde de aslan payını alacak.

Türkiye’nin Otomobili Togg’un cazip fiyatları rakipleri korkuturken, T10X’e gelen talep patlaması diğer modellerin satışında da rekorlar kıracağına işaret etti. Togg’un üreteceği en pahalı model 953 bin liralık güncel fiyatıyla C-SUV segmentindeki T10X olurken, en ucuz model Sedan segmentindeki T10S olacak. Ancak fiyatı henüz açıklanmadı.

Togg’un 2030 yılına kadar üretmeyi taahhüt ettiği 1 milyon 80 bin adet yerli ve milli elektrikli otomobiller 5 modelden oluşacak. Bunların ilki C-SUV segmentindeki satışa sunulan T10X olurken, ikincisi ise Sedan segmentindeki 2025’te üretilmeye başlanacak T10S olacak. Togg’un üçüncü modeli ise 2026’da üretilmeye başlanacak C-X Coupe olan T10CX olacak. Kalan iki model B-SUV yani T8X ile MPV olacak T10V’nin üretimine dair açıklama bulunmuyor. Bu modellerden en fazla üretilecek olan ise 400 bin adetle T10S olacak.