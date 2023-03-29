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Togg ön sipariş kura çekilişi Youtube üzerinden canlı izlenecek

Türkiye'nin elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş, bugün gerçekleştirilecek. Togg çekilişi, 29 Mart saat 21.00'da noter huzurunda yapılacak, T10X asil ve yedek çekiliş sonuçları TRT Haber ve YouTube canlı yayınında belli olacak. Peki Togg ön sipariş çekiliş kurasında ismi çıkmayanlar başvuru ücretlerini ne zaman alacak? Togg ne zaman teslim edilecek? T10X canlı yayın bilgisi ve sonuç sorgulama ekranı

17:18 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TOGG kura çekilişi canlı izle

TOGG kura çekilişi canlı izle

ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı yapılan başvuruların ardından heyecanla bekleniyor. TOGG kura çekiminin canlı yayınlanacağı kanal belli oldu. Bu akşam yapılacak çekiliş öncesinde geri sayım başladı şimdi gözler canlı yayınlanacak isim listesine çevrildi. Peki TOGG kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte tüm bilgiler.

Togg kuraları ne zaman çekilecek?

TOGG T10X kura çekimi 29 Mart Çarşamba (bugün) yapılacak.

Togg kura çekilişi saat kaçta?

TOGG kura çekimi saat 21:00'da gerçekleştirilecek.

Togg kura çekilişi hangi kanalda canlı izlenecek?

Togg Kura çekimi TRT Haber ve
kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Togg kura çekilişi yedek liste var mı?

Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.
Togg asıl ve yedek liste
de yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

Togg çekilişte sipariş hakkı kazanamayanların başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri (60 bin) ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

Togg ne zaman teslim edilecek?

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, söz konusu yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

Togg renkleri ve anlamları

Anadolu - Kırmızı"Anadolu" olarak isimlendirilen rengin açıklamasında Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıdan ilham alındığı belirtildi.

PAMUKKALE-BEYAZ

"Pamukkale" olarak adlandırılan beyaz rengin, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığından ilham aldığı açıklandı.

GEMLİK-MAVİ
Gemlik mavisi olarak adlandırılan rengin, zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sulardan ilham aldığı kaydedildi.
KAPADOKYA-BEJ
"Kapadokya" olarak adlandırılan rengin ise Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejinden esinlendiği ifade edildi.
OLTU-SİYAH

"Oltu" olarak adlandırılan renk seçeneğinin de Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını temsil ettği belirtildi.

GRİ-KULA

"Kula" olarak adlandırılan renk seçeneğinin ise Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını yansıttığı ifade edildi.

#Togg
#Togg kura sonuçları
#TOGG T10X Kura Çekimi
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