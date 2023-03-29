Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) T10X modelinin asil ve yedek sipariş hakkı kazanan isimleri belli oldu. Çekiliş TOGG YouTube ekranlarından takip edildi. 16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, bugün noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

Togg T10X ön sipariş başvurusunu kazanan asıl ve yedek isimleri

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi. Dijital çekiliş, Togg'un Youtube kanalından ve TRT Haber'den canlı yayınlandı.

Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesinin saat 22.30'da Togg'un resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak.

Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

Togg Çekiliş Sonuçları (Asil Liste)





Togg çekilişte sipariş hakkı kazanamayanların başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri (60 bin) ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

Togg ne zaman teslim edilecek?

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, söz konusu yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

Togg renkleri ve anlamları

Anadolu - Kırmızı"Anadolu" olarak isimlendirilen rengin açıklamasında Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıdan ilham alındığı belirtildi.

PAMUKKALE-BEYAZ

"Pamukkale" olarak adlandırılan beyaz rengin, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığından ilham aldığı açıklandı.

GEMLİK-MAVİ

Gemlik mavisi olarak adlandırılan rengin, zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sulardan ilham aldığı kaydedildi.

KAPADOKYA-BEJ

"Kapadokya" olarak adlandırılan rengin ise Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejinden esinlendiği ifade edildi.

OLTU-SİYAH

"Oltu" olarak adlandırılan renk seçeneğinin de Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını temsil ettği belirtildi.

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