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Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Işık, hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar.

15:38 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Tokat'ta 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Tokat'ta 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

'ta iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 11.30 sıralarında Tokat-Niksar kara yolu Gümenek köyü yakınlarında meydana geldi. Turhal ilçesinden Erbaa ilçesine gelen İbrahim Er (26) yönetimindeki 34 KS 6000 plakalı otomobil, Gümenek köyü kavşağında tali yoldan çıkan Hasan Işık (58) yönetimindeki 60 ACB 729 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 2 sürücü ile İsa Koç (23), Tuba Doğan (39), Tuğba Koç (25), Osman Er (64) ve Durna Mert (71) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Işık, hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#Tokat
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#Tokat haberleri
#Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi
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