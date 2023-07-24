Tokat'ta 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

'ta iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar.