Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı: Tokat’ta PKK/KCK sığınağı imha edildi

Tokat’ın Reşadiye ilçesi kırsalında bulunan ve PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen sığınağın imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Reşadiye ilçesi sınırları içinde icra edilen operasyon neticesinde, geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü tarafından depo alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınağın tespit edildiği aktarıldı.