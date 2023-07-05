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Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı: Tokat’ta PKK/KCK sığınağı imha edildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesi sınırları içerisinde icra edilen operasyon neticesinde, geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü tarafından depo alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada bazıları çürümüş halde muhtelif yaşam malzemesi bulunurken, delil niteliği taşıyanlar ise muhafaza altına alındı. Tokat Valiliği, delil niteliği taşımayan malzemelerin de yerinde imha edildiğini açıkladı.

00:12 . 5/07/2023 Çarşamba
AA
Tokat’ta operasyon neticesinde bulunan PKK/KCK sığınağı imha edildi.

Tokat’ta operasyon neticesinde bulunan PKK/KCK sığınağı imha edildi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesi kırsalında bulunan ve PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen sığınağın imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Reşadiye ilçesi sınırları içinde icra edilen operasyon neticesinde, geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü tarafından depo alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınağın tespit edildiği aktarıldı.

Sığınakta yapılan aramada kullanılmış ve çoğu çürümüş halde muhtelif yaşam malzemesi bulunduğu belirtilen açıklamada, adli işlem başlatılarak delil niteliği taşıyanların muhafaza altına alındığı, taşımayan malzemelerin ise yerinde imha edildiği vurgulandı.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.



#terör örgütü
#Tokat
#Tokat İl Jandarma Komutanlığı
#Tokat Valiliği
#PKK
#KCK
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