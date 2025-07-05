TOKİ 200'e yakın daireyi satışaca çıkacak! 10.000 TL peşinatı hazırlayan başvurabiliyor

Ev sahibi olmak isteyenler için TOKİ’den sevindiren haber geldi! İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır dahil birçok ilde yeni konut satışları için başvurular başladı. Özellikle kuralı satışla uygun fiyat avantajı sunan projeler, dar gelirli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ’nin yeni konut kampanyasında yer almak isteyenler için tüm detaylar ve başvuru süreci haberimizde…

TOKİ 190'I AŞKIN DAİRE SATACAK

TOKİ tarafından Diyarbakır ili, Çermik ilçesi, Tepe mahallesi, 2. Etap 238 adet konut inşaatı kapsamında üretilecek 199 adet dairenin satışa çıkartılacağı duyuruldu.

Taşınmazların hepsi 3+1 olarak belirtilirken, en uygun daire; 254.100,00 TL peşinat, 180 ay vade ve 12.705,00 TL taksitten başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak.

KONUTLARA BAŞVURULAR BAŞLADI

Diyarbakır Çermik'te satılacak dairelere 01 Temmuz 2025 tarihinde başvurular başladı. Son başvuru tarihi ise 11 Temmuz 2025 olarak açıklandı.

Başvuru yapılacak banka şubesi T. Halk Bankası AŞ. projenin ilindeki şubeler olarak belirtilirken, başvuru bedeli 10.000 TL olarak duyuruldu.

Başvuruya alınacak konut tipleri 3+1 ve kura tarihi 17 Temmuz 2025.

Sözleşme imzalanacak banka şubesi T. Halk Bankası AŞ. Çermik /Diyarbakır ve asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 21 Temmuz 2025 - 01 Ağustos 2025.

Yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri ise, 06 Ağustos 2025 - 08 Ağustos 2025. Bu noktada asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemleri bittikten sonra kalan taşınmazlar için olduğu aktarıldı.

TAŞINMAZLARLA İLGİLİ DETAYLAR

Dairelerin, TOKİ tarafından Çermik ilçe sınırlarında 1 (bir) yıldır ikamet edenlere ya da Çermik ilçe nüfusuna kayıtlı olanlara satılacağı aktarıldı.

Taşınmazlar için başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını tamamlamış olma şartlarının aranacağı belirtildi.

Konutlara başvuru yapacak kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı için sadece bir başvuru yapılabileceği aktarıldı. Taşınmazlara birden fazla başvuru yapıldığında, başvuruların geçersiz sayılacağı açıklandı.