TOKİ 2022 indirim kampanyası başlıyor

TOKİ 2022 indirim kampanyasının detayları belli oluyor.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?

TOKİ tarafından her yıl yapılan indirim kampanyaları bu sene de yapılacak. Borcunu erkenden kapatıp tapusunu almak isteyen vatandaşlar için kampanyanın tarihi 22 Mart olarak belirlendi.

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise 19 Nisan 2022 tarihine dek kadar başvuru yapabilecek.

Ayrıca arsa sahibi olmak isteyenlere de müjdeli haber verildi. Borcunu peşin ödeyip konutunun tapusunu almak isteyen vatantaşlar için yüzde 22 oranında bir indirim uygulanacak. Aynı durum yine arsa sahipleri için de geçerli olacak ve yüzde 10 indirim de arsalar için gelecek.

TOKİ'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

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“Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak”

TOKİ 2022 ÖDEMELERİNDE İNDİRİM NE KADAR?

Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

TOKİ ARSA ALICILARINA %10 İNDİRİM UYGULAYACAK

Vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de yüzde indirim yapılacak.

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Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 10 oranında indirim yapılacak.

Kampanyadan geri ödeme taksitleri 2021 yılı Haziran ayının 30’uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek.

Ödemelerini T.C. Ziraat Bankasına yapan alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecektir. Ödemelerini T. Vakıflar Bankasına yapan arsa alıcıları ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdareden öğrenebilecekler. Ayrıca 14 Nisan’dan sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.



