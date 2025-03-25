TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman alınacak, şartlar belli oldu mu?

TOKİ'nin 2025 yılı için planladığı 250 bin sosyal konut projesi, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile sosyal konut projelerinin inşa edileceği araziler tespit edilmeye başlandı. Ancak, TOKİ başvuruları ve başvuru şartlarına dair kesin bir tarih henüz açıklanmadı. Başvuruların alınıp alınmayacağı ve başvuru şartları ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.
TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesiyle ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge doğrultusunda, sosyal konutların inşa edilebileceği arazilerin belirlenmesi amacıyla valiliklerden bilgi ve belgeler talep edilmişti. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve başvuru şartlarının ne olacağı hakkında TOKİ ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyurularla netlik kazanması bekleniyor.
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TOKİ 250 bin konut projesi için başvuruların ne zaman alınacağı henüz belli olmadı. Başvuru takviminin ve aranan koşulların belirlenmesi halinde haberimiz içerisine ekleyeceğiz.
Başvurular alınmaya başlandıktan sonra aşağıdaki ekrandan başvurular kabul edilecek.
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ 81 İLİ KAPSAYACAK
Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.
İHALE TARİHLERİ AÇIKLANDI
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.
Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.