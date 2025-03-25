TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman alınacak, şartlar belli oldu mu?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesiyle ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge doğrultusunda, sosyal konutların inşa edilebileceği arazilerin belirlenmesi amacıyla valiliklerden bilgi ve belgeler talep edilmişti. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve başvuru şartlarının ne olacağı hakkında TOKİ ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyurularla netlik kazanması bekleniyor.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ 250 bin konut projesi için başvuruların ne zaman alınacağı henüz belli olmadı. Başvuru takviminin ve aranan koşulların belirlenmesi halinde haberimiz içerisine ekleyeceğiz.

Başvurular alınmaya başlandıktan sonra aşağıdaki ekrandan başvurular kabul edilecek.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ 81 İLİ KAPSAYACAK

Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.

İHALE TARİHLERİ AÇIKLANDI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.