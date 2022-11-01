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Sosyal konut kura çekimi ve konut teslim tarihi açıklandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut başvuruları tamamlandı. Vatandaşların yoğun ilgisine teşekkür eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324! Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var.” dedi. Bakan Kurum kura çekimlerine ilişkin olarak da “Kuralarımızı da bir an önce çekip, hepsini tamamlayacağız" ifadesini kullandı. Peki TOKİ 250 bin konut kuraları ne zaman çekilecek? İşte sosyal konut kura çekim ve konut teslim tarihi

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ tarafından 81 ilde gerçekleştirilen 'İlk Evim' projesine 1,5 ayda 8 milyon kişi başvurdu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim" projesine 1,5 ayda 8 milyon kişi başvurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların projeye ilgi gösterdiğini ve en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığı bilgisini paylaştı.

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı. 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul’dan."

TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?

  • Bakan Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden resmî müracaat süresi tamamlanan “İlk Evim, İlk İşyerim” projesiyle ilgili kuraların ne zaman çekileceğine dair müjdeyi de yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu şekilde duyurdu: “Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.”

TOKİ işyeri ve arsalara kaç kişi başvuruda bulundu?

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise 10 bin kontenjan ayrılan “İlk İş Yerim” projesi için 65 bin 852 başvuru yapıldığı bildirildi.

Açıklamada “İlk Evim Arsa” projesine de şu ana kadar 707 bin 497 başvuru yapıldığı ve başvuruların 7 Kasım’a kadar devam edeceği ifade edildi.

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