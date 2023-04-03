TOKİ Tuzla, Silivri, Çatalca, Başakşehir, Arnavutköy ve Esenler kura çekilişlerinde yavaş yavaş sona gelindi. TOKİ kura sonuçlarını sorgulamak isteyenler aynı zamanda para iadesi hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. 2+1 ve 3+1 toplamda 20 bin 920 konutun hak sahiplerinin belirlendiği, 16 Mart'ta başlayan TOKİ Tuzla kura çekilişleri 29 Mart 2023 tarihinde sona erdi. Peki, TOKİ kazanamayanlar başvuru ücreti iadesini nasıl alacak?

TOKİ ARSA BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?

Halkbankası'nın internet sitesi üzerinden para iadesi yaptığı da biliniyor.

Halkbank'ın ilgili linkine tıklayınız. TC Kimlik Numarası ile giriş yapınız. Cep telefonu numaranızı da girmeniz gerekiyor.

HALKBANKIN ÖNEMLİ HATIRLATMASI

Başvuru sırasında verdiğiniz TCKN ve Telefon Numaranızı giriniz.

Vereceğiniz IBAN başvuru sahibine ait olmalıdır.

Ayrıca Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

BAŞVURUSU REDDEDİLENLER

TOKİ sosyal konutta ve arsada başvuru şartları uymayan vatandaşların başvuruları reddedilmeye başlandı. Gelir, ikamet ve diğer şartları uymayan vatandaşların başvuruları iptal edildi ve başvurusu iptal edilenlerin 500 liralık ücretleri iade ediliyor.

KURADA ADI ÇIKMAYANLAR

TOKİ sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. Kura çekiminde adı çıkmayan vatandaşların paraları iade edilmeye başlandı.







