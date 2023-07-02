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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni satış fırsatını duyurdu: TOKİ arsa satışı hangi illerde 2023

TOKİ 28 ilde arsa satışlarına başlıyor. TOKİ üzerinden açık artırma ile arsa almak isteyenler satışı yapılacak TOKİ arsa yerlerini sorguluyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 28 ildeki 503 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor. Peki TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman? TOKİ arsa satışı peşinat, vade ödeme planı nedir? İşte açık artırma ile satışı yapılacak TOKİ arsalarının bulunduğu iller listesi.

15:07 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
TOKİ açık artırma arsa satışı

TOKİ açık artırma arsa satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 28 ildeki 503 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor.

TOKİ arsa satışı hangi illerde 2023?

TOKİ'den alınan bilgilere göre, muhammen bedeli 11 milyar 270 milyon 290 bin 792 lira olan yaklaşık 2 milyon 879 bin 106 metrekare büyüklüğündeki 503 arsa açık artırmayla satılacak.

  1. Adana,
  2. Ankara,
  3. Antalya,
  4. Aydın,
  5. Balıkesir,
  6. Bursa,
  7. Çanakkale,
  8. Diyarbakır,
  9. Elazığ,
  10. Eskişehir,
  11. Gaziantep,
  12. İstanbul,
  13. İzmir,
  14. Kayseri,
  15. Kocaeli,
  16. Konya,
  17. Kütahya,
  18. Manisa,
  19. Mardin,
  20. Mersin,
  21. Muğla,
  22. Osmaniye,
  23. Sivas,
  24. Şanlıurfa,
  25. Tekirdağ,
  26. Tokat,
  27. Uşak
  28. Van

TOKİ açık artırma arsa satış tarihi ne zaman?

Açık artırma, 18 Temmuz Salı ve 19 Temmuz Çarşamba 10.30'da iki ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel'de gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

TOKİ açık artırma arsa satışı ödemeleri nasıl?

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

Satışa sunulacak arsalar arasında Adana'da konut, Ankara'da konut, ticaret, özel sağlık tesis alanı, Antalya'da konut, ticaret ve yol alanları, İzmir'de turizm, sosyal tesis, günübirlik turizm tesis ve konut, İstanbul'da konut, konut dışı kentsel çalışma alanları ve özel sağlık tesis alanları yer alıyor.

Ayrıca Konya'da küçük sanayi tesis alanları ile et ve süt ürünleri entegre tesis alanları, Kocaeli'nde sanayi depolama, Mersin'de plansız arsalar ile Tekirdağ'da konut alanları da satışa sunulacak. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.



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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni satış fırsatını duyurdu: TOKİ arsa satışı hangi illerde 2023