Ankara, Bursa, Balıkesir, Aksaray, Afyon TOKİ işyerleri nerede?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ikinci ayağı olan konut projeli arsa ile işyerinde başvurular 10 Ekim itibariyle başladı. Peki TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılacak? TOKİ işyeri hangi il ve ilçelerde olacak, başvuru şartları neler? TOKİ işyeri Ankara, Bursa, Balıkesir, Aksaray, Afyon’da nerelerde? 2022 TOKİ işyeri Ankara, Bursa, Balıkesir, Aksaray, Afyon’da hangi ilçelerde yapılacak? İşte TOKİ ilk işyerim başvuru detayları.

TOKİ işyeri Ankara’da nerelerde? 2022 TOKİ işyeri Ankara’da hangi ilçelerde yapılacak?

TOKİ işyeri Ankara’da Gölbaşı ilçesinde bulunmakta.

TOKİ işyeri Bursa’da nerelerde? 2022 TOKİ işyeri Bursa’da hangi ilçelerde yapılacak?

TOKİ işyeri Bursa’da Yıldırım ilçesinde yer almakta.

TOKİ işyeri Balıkesir’de nerelerde? 2022 TOKİ işyeri Balıkesir’de hangi ilçelerde yapılacak?

TOKİ işyeri Altıeylül’de yer almakta.

TOKİ işyeri Aksaray’da nerelerde? 2022 TOKİ işyeri Aksaray’da hangi ilçelerde yapılacak?

TOKİ işyeri Aksaray’da merkez ile Eskil’de yer almakta.

TOKİ işyeri Afyon’da nerelerde? 2022 TOKİ işyeri Afyonkarahisar’da hangi ilçelerde yapılacak?

TOKİ işyeri Afyon’da Dinar, Emirdağ, Şuhut ve Başmakçı’da yer almakta.

TOKİ işyeri başvuru şartları neler?

Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen İlk İşyerim projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır.

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1- Başvuru Şartları: • TC Vatandaşı olmak. • Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak. • Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak. • Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak. • Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.

TOKİ işyeri başvuru ücreti ve ödeme planı

2- Ödeme Şartları

• Başvuru bedeli : 2.000 ₺

• İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli.

• Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır).

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