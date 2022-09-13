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TOKİ arsa başvuru ücreti! 100 bin TOKİ arsalarına yoğun talep!

TOKİ vasıtasıyla 81 ilde sosyal konutlar hayata geçecek. En fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul’da yapılacak. Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapma hedefiyle oluşturulan projede 250 bin konut satışa çıkacak. TOKİ arsa projesi kapsamında 100 bin arsa inşaata hazır halde satışa çıkartılacak. İsteyen de arsa projelerine başvurarak kendi evini yapabilecek. Peki TOKİ arsa başvurusu nereden nasıl yapılır, arsa başvuru şartları neler? 2022 TOKİ arsa başvuru bedeli, ücreti ne kadar? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar? 2022 TOKİ arsa başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartlar neler?
TOKİ arsa başvuru ücreti, şartları neler? TOKİ arsaları nerede var, hangi ilde nerede satılacak?

TOKİ arsa başvuru şartları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek. Türkiye'nin en büyük konut projesinin yanı sıra inşaata hazır 100 bin arsa proje kapsamında emeklilere, tapuda herhangi bir arsası veya evi olmayanlara verilecek.

TOKİ arsa başvuru şartları neler?

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

TOKİ arsa başvuru ücreti (bedeli) ne kadar?

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

TOKİ arsaları nerede? TOKİ arsa satışı hangi illerde yapıyor?

TOKİ 2022 - Sosyal Konut Projesi dahilinde tam 40 ilde toplamda 499 arsa alımına dair merak edilenler vatandaşlarca araştırılıyor.

  • Arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

TOKİ arsa satışları ne zaman başlayacak?

Çevrim içi katılım için başvurular, 20 Eylül 2022 Salı günü saat 10.30 itibarıyla sona erecek. Açık artırma, 21-22 Eylül'de saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

Ankara TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
ÖZGÜN
Ankara TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

İzmir TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
ÖZGÜN
İzmir TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

Erzurum TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
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Erzurum TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

İl il TOKİ ucuz konut fiyatları taksit, vade sayıları
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