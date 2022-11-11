TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular dün sona erdi. İlk Evim Projesi'ne toplam 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldı. Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Peki TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, arsa kura tarihi belli oldu mu?
TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ arsa kura çekilişleri, başvuruların tamamlanmasına az bir süre kala vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ konut arsa kura sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek?
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ arsa kura çekilişleri başladığında canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
TOKİ arsa fiyatları ne kadar?
Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ'nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi.
TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?
Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı iki yıl içinde bitecek.
Adana TOKİ arsa yerleri
Merkez, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık
Adıyaman TOKİ arsa yerleri
Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger,Gölbaşı, Kahta, Samsat,Sincik, Tut
Afyon TOKİ arsa yerleri
Merkez, Başmakçı, Bayat, Blovadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye,İscehisar, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut
Ağrı TOKİ arsa yerleri
Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak,
Aksaray TOKİ arsa yerleri
Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı
Amasya TOKİ arsa yerleri
Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova
Ankara TOKİ arsa yerleri
Merkez, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar
Antalya TOKİ arsa yerleri
Merkez, Akseki, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradi, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik
Ardahan TOKİ arsa yerleri
Merkez, Çıldır, Damal, Göle, Hanak,Posof
Artvin TOKİ arsa yerleri
Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli
Aydın TOKİ arsa yerleri
Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar
Balıkesir TOKİ arsa yerleri
Merkez, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk
Bartın TOKİ arsa yerleri
Ulus
Batman TOKİ arsa yerleri
Merkez, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason
Bayburt TOKİ arsa yerleri
Merkez, Aydıntepe, Demirözü
Bilecik TOKİ arsa yerleri
Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar
Bingöl TOKİ arsa yerleri
Merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu
Bitlis TOKİ arsa yerleri
Merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan,
Bolu TOKİ arsa yerleri
Merkez, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seren
Burdur TOKİ arsa yerleri
Merkez, Aplasum, Altınyayla, Çavdır, Çeltikçi,Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova
Bursa TOKİ arsa yerleri
Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, Keleş, Orhaneli, Orhangazi
Çanakkale TOKİ arsa yerleri
Merkez, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice
Çankırı TOKİ arsa yerleri
Merkez, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı
Çorum TOKİ arsa yerleri
Merkez, Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ
Denizli TOKİ arsa yerleri
Merkez, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas
Diyarbakır TOKİ arsa yerleri
Merkez, Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Ergani
Düzce TOKİ arsa yerleri
Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Yığılca
Edirne TOKİ arsa yerleri
Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süroğlu, Uzunköprü
Elazığ TOKİ arsa yerleri
Merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Palu, Sivrice
Erzincan TOKİ arsa yerleri
Merkez, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü
Erzurum TOKİ arsa yerleri
Merkez, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Tekman, Tortum, Uzundere
Eskişehir TOKİ arsa yerleri
Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihallıççık, Sarıcakaya, Seyitgazı, Sivrihisar
Gaziantep TOKİ arsa yerleri
Merkez, Araban, İslahiye, Karakamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli
Giresun TOKİ arsa yerleri
Alucra, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere
Gümüşhane TOKİ arsa yerleri
Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul
Hakkari TOKİ arsa yerleri
Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli, Yüksekova
Hatay TOKİ arsa yerleri
Merkez, Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Samandağı
Iğdır TOKİ arsa yerleri
Merkez, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca
Isparta TOKİ arsa yerleri
Merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç
İstanbul TOKİ arsa satışı nerede var?
Merkez
İzmir TOKİ arsa yerleri
Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı
Kahramanmarış TOKİ arsa yerleri
Merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu
Karabük TOKİ arsa yerleri
Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice
Karaman TOKİ arsa yerleri
Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler
Kars TOKİ arsa yerleri
Merkez, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Susuz
Kastamonu TOKİ arsa yerleri
Merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya
Kayseri TOKİ arsa yerleri
Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar
Kırıkkale TOKİ arsa yerleri
Merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan
Kırklareli TOKİ arsa yerleri
Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize
Kırşehir TOKİ arsa yerleri
Merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur
Kilis TOKİ arsa yerleri
Merkez, Musabeyli, Polateli
Kocaeli TOKİ arsa yerleri
Kandıra, Körfez
Konya TOKİ arsa yerleri
- Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak
Kütahya TOKİ arsa yerleri
Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Emet, Gediz, Pazarlar, Tavşanlı
Malatya TOKİ arsa yerleri
Merkez, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan
Mansa TOKİ arsa yerleri
Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu
Mardin TOKİ arsa yerleri
Merkez, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Yeşilli
Mersin TOKİ arsa yerleri
Merkez, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus
Muğla TOKİ arsa yerleri
Merkez, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Seydikemer, Yatağan
Muş TOKİ arsa yerleri
Merkez, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto
Nevşehir TOKİ arsa yerleri
Merkez, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp
Niğde TOKİ arsa yerleri
Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla,
Ordu TOKİ arsa yerleri
Fatsa, Ünye
Osmaniye TOKİ arsa yerleri
Merkez, Düziçi, Kadirli, Sumbas, Toprakkale
Rize TOKİ arsa yerleri
Merkez
Sakarya TOKİ arsa yerleri
Merkez, Akyazı, Geyve, Hendek, Karapürçek, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Söğütlü, Taraklı
Samsum TOKİ arsa yerleri
Alaçam, Bafra, Kavak, Ladik, Yakakent
Siirt TOKİ arsa yerleri
Merkez, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo
Sinop TOKİ arsa yerleri
Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Türkeli
Sivas TOKİ arsa yerleri
- Merkez, Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Sarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara
Şanlıurfa TOKİ arsa yerleri
Merkez, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Viranşehir
Şırnak TOKİ arsa yerleri
Merkez, Cizre, Güçlükonak, İdil
Tekirdağ TOKİ arsa yerleri
Merkez, Çerkezköy, Hayrabolu, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray
Tokat TOKİ arsa yerleri
Artova, Başçiftlik, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt
Trabzon TOKİ arsa yerleri
Merkez
Tunceli TOKİ arsa yerleri
Merkez, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazimiye, Ovacık, Pülümür
Uşak TOKİ arsa yerleri
Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey
Van TOKİ arsa yerleri
Merkez, Başkale, Erciş, Gevaş, Muradiye, Özalp
Yalova TOKİ arsa yerleri
Merkez, Altınova, Çiftlikköy, Termal
Yozgat TOKİ arsa yerleri
Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy