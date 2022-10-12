TOKİ arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı belli oldu

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular sürüyor. Proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınıyor. TOKİ arsa başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirliyi ev sahibi yapacak TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin arsa etabı ile ilgili Bakan Kurum açıklamalarda bulundu. Peki TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak, taksitleri sabit mi? Arsa tapuları ne zaman verilecek? Kimler TOKİ arsa başvurusu yapar, konuta başvuran arsaya da başvurabilir mi? İşte detaylar.

TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak, taksitleri sabit mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV ekranlarında İlk Evim Arsa İlk İş yerim projesinin detaylarını anlattı. İşte Bakan Kurum'un TOKİ arsalara ilişkin yaptığı açıklamaların detayları:

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İllere ve ilçelere göre arsaların fiyatlarında bir değişiklik söz konusu mu? İlçe ve merkezdeki talepleri dikkate alarak arsalarımızı belirledik. Bu arsaların değerlemelerini SPK tarafından onaylı olarak yapıyoruz. Ve bu değerin yüzde 50'sini sübvansiyonlu yapıyoruz. Vatandaşımız faizsiz bir şekilde, sabit taksitle alabilir.

TOKİ arsada gençlere ve emeklilere özel bir kontenjan ayrılacak mı?

Arsa ve işyeri başvurularında özel bir kontenjan ayırmadık. Zaten sayıda her kesime yetecek şekilde belirlendi.

Kurada konut, arsa veya iş yeri çıkması durumunda, hak sahipleri ikisini birden alabilecek mi?

Vatandaşlarımız ister 250 bin sosyal konuta, isterse de bir milyon arsa-konuta başvurabilir. Kurada ikisinden de çıkarsa birisini tercih etmesini isteyeceğiz.

Arsalar üzerine evler nasıl yapılacak, Hak sahiplerine örnek projeler sunacak mısınız, İsteyen istediği gibi bir yapı yapabilecek mi?

Burada imar planları hazırlayacağız. Bazılarının imar planları da hazırlandı. Yüzde 40'ını yeşil alanlara sosyal donatılara terk edeceğiz. Aralık ayı itibariyle de arsa tapularını vermeye başlayacağız. Bu aşamaların hepsinde vatandaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Biz projelerimizi sunacağız, ancak vatandaş beğenmezse de kendisi de istediği gibi bir plan çizerek evini yapabilecek. Bazılarını kat karşılığı verecekler, böyle arsalarımız var. Belki müteahhit bulup verelim diyecekler. Çoğunluk ne isterse bu projelerde biz onun yanında olacağız."