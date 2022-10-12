Özgün TOKİ arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı belli oldu
ÖZGÜN HABERLER

TOKİ arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında "İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim" başvuruları da alınmaya başladı. Arsa için başvurular, e-Devlet'ten ve projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaya devam ediyor. 350 metrekare ile 500 metrekare arasında değişen, müsait müstakil arsa birden fazla hissedarı olan müşterek arsa bazında başvuru yapılacak. TOKİ arsa başvurusu yapacaklar ödeme planını merak ediyor. Peki TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak, taksitleri sabit mi? Arsa tapuları ne zaman verilecek?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak, taksitleri sabit mi? Arsalar üzerine evler nasıl yapılacak?
TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak taksitler sabit mi?

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular sürüyor. Proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınıyor. TOKİ arsa başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirliyi ev sahibi yapacak TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin arsa etabı ile ilgili Bakan Kurum açıklamalarda bulundu. Peki TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak, taksitleri sabit mi? Arsa tapuları ne zaman verilecek? Kimler TOKİ arsa başvurusu yapar, konuta başvuran arsaya da başvurabilir mi? İşte detaylar.

TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak, taksitleri sabit mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV ekranlarında İlk Evim Arsa İlk İş yerim projesinin detaylarını anlattı. İşte Bakan Kurum'un TOKİ arsalara ilişkin yaptığı açıklamaların detayları:

  • İllere ve ilçelere göre arsaların fiyatlarında bir değişiklik söz konusu mu? İlçe ve merkezdeki talepleri dikkate alarak arsalarımızı belirledik. Bu arsaların değerlemelerini SPK tarafından onaylı olarak yapıyoruz. Ve bu değerin yüzde 50'sini sübvansiyonlu yapıyoruz. Vatandaşımız faizsiz bir şekilde, sabit taksitle alabilir.

TOKİ arsada gençlere ve emeklilere özel bir kontenjan ayrılacak mı?

  • Arsa ve işyeri başvurularında özel bir kontenjan ayırmadık. Zaten sayıda her kesime yetecek şekilde belirlendi.

Kurada konut, arsa veya iş yeri çıkması durumunda, hak sahipleri ikisini birden alabilecek mi?

  • Vatandaşlarımız ister 250 bin sosyal konuta, isterse de bir milyon arsa-konuta başvurabilir. Kurada ikisinden de çıkarsa birisini tercih etmesini isteyeceğiz.

Arsalar üzerine evler nasıl yapılacak, Hak sahiplerine örnek projeler sunacak mısınız, İsteyen istediği gibi bir yapı yapabilecek mi?

  1. Burada imar planları hazırlayacağız. Bazılarının imar planları da hazırlandı. Yüzde 40'ını yeşil alanlara sosyal donatılara terk edeceğiz. Aralık ayı itibariyle de arsa tapularını vermeye başlayacağız. Bu aşamaların hepsinde vatandaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz.
  2. Biz projelerimizi sunacağız, ancak vatandaş beğenmezse de kendisi de istediği gibi bir plan çizerek evini yapabilecek. Bazılarını kat karşılığı verecekler, böyle arsalarımız var. Belki müteahhit bulup verelim diyecekler. Çoğunluk ne isterse bu projelerde biz onun yanında olacağız."

TOKİ hangi ilde arsa satışı olduğunu açıkladı: İl il arsa yerleri
ÖZGÜN
TOKİ hangi ilde arsa satışı olduğunu açıkladı: İl il arsa yerleri

Dünyanın en büyük yüzen fabrikası

Dünyanın en büyük yüzen fabrikası

Türkiye'de üretildi: Başka bir örneği daha yok.
Hastanelerde yeni dönem

Hastanelerde yeni dönem

Temel tetkikler mesai saatleri dışında da yaptırılabilecek.
Türkiyede gaz merkezi kurabiliriz

'Türkiye'de gaz merkezi kurabiliriz'

Putin'den ​Avrupa'nın beklediği haber geldi

Kartal’da kiracıya fahiş zam şoku: 2 bin lira olan kiraya 8 bin TL istedi

Kartal’da kiracıya fahiş zam şoku: 2 bin lira olan kiraya 8 bin TL istedi

​Poşete koyunca hayatının şokunu yaşadı: Dünyayı değiştirecek.

​Birbirlerine girdiler: Rakamlar tehlikeli seviyede.

Rusya'da Facebook, Whatsapp, Instagram kullanan yandı.

​Osmaniye beşik gibi.

Ömrü uzatan içecek: Birçok önemli hastalığı önlüyor.

​Her biri yaşadığı döneme damga vurdu.

Holokost anıtında dans eden Alman siyasetçi kriz çıkardı
Dünya

Holokost anıtında dans eden Alman siyasetçi kriz çıkardı

İsrail’in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, Almanya’da aşığı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesinin, başkent Berlin’deki Holokost anıtı üzerinde kollarını açarak fotoğraf çektirmesine tepki gösterdi. Büyükelçi Prosor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı sağcı siyasetçi Holger Winterstein’ın, Holokost anıtında bulunan taş bloklardan birinin üzerinde kollarını açarak verdiği pozu paylaşarak siyasetçiye tepki gösterdi.
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: ABD Putin'e suikast düzenleyebilir
Dünya

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: ABD Putin'e suikast düzenleyebilir

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'nın Ukrayna'yla çatışmasında nükleer silah kullanması halinde ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenleyebileceğini iddia etti. Bolton, "Birinin ABD’ye tehdit oluşturduğuna karar verdiğimizde ne olduğunu İran'daki Kasım Süleymani'ye sorabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Hastanelerde yeni dönem: Temel tetkikler mesai saatleri dışında da yaptırılabilecek
Hayat

Hastanelerde yeni dönem: Temel tetkikler mesai saatleri dışında da yaptırılabilecek

Beyaz Reform kapsamında yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği" ile eylülde hayata geçirilen mesai saatleri dışında muayene uygulamasıyla kan, idrar tahlilleri, görüntüleme tetkikleri de mesai saatleri dışında yaptırılabilecek. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, "Nitelikli hekim kapasitemizle vatandaşlarımızın sağlık ihtiyacına yetişmeye çalışıyoruz. İmkanı olan çalışma arkadaşlarımızın da gündüz ürettiği hizmetle orantılı olarak mesai saatleri dışında da ek bir çalışma alanı oluşturuyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.