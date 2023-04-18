|
Reklam
Reklam
Özgün

TOKİ arsa ve konut başvuru para iadesi nasıl alınır?

TOKİ arsa ve konut çekilişleri il il devam ederken 17 Nisan Pazartesi günü İstanbul’da konut çekilişleri son buldu. Proje kapsamında kurada ismi çıkmayan vatandaşların para iadesini nereden ve nasıl alınacağı merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar TOKİ başvuru parasını, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 gün sonra yetkili şubelerden geri alabilecek. Peki TOKİ 500 TL arsa ve konut başvuru para iadesi nasıl alınır? TOKİ 500 TL iade parası hangi bankalardan alınır? İşte detaylar.

14:44 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak

TOKİ arsa ve konut başvuru para iadesi nasıl alınır?

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen arsa ve konuk projesi kapsamında 500 TL başvuru ücreti alınmıştı. Çekilişe katılmak için 500 TL yatıran adayların hak sahibi olmamaları durumunda başvuru ücretleri geri yatırılıyor.

TOKİ 500 TL İADE PARASI HANGİ BANKALARDAN ALINIR?


TOKİ tarafından gerçekleştirilen kuralarda hak sahibi olunmadığı taktirde başvuru için yatırılan 500 TL İBAN'a iade edilebiliyor. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan Ziraat Bankası ve Halkbank yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.


TOKİ 500 TL ARSA VE KONUT BAŞVURU PARA İADESİN NASIL ALINIR?


TOKİ ücret iadesi sürecinde TOKİ sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak paraların nasıl alınabileceğini duyurdu. TOKİ; kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını ifade etti.


Halkbank'ın ilgili linkine tıklayınız. TC Kimlik Numarası ile giriş yapınız. Cep telefonu numaranızı da girmeniz gerekiyor.


Başvuru sırasında verdiğiniz TCKN ve Telefon Numaranızı giriniz. Vereceğiniz IBAN başvuru sahibine ait olmalıdır.


BAŞVURU BEDEL İADE LERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?

"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 iş günü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.




#TOKİ
#toki arsa sonuçları
#Ziraat Bankası
#HalkBank
#ATM
#İBAN
2 saat önce
15 Temmuz
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
Ramazan
Seçim
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.