Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen arsa ve konuk projesi kapsamında 500 TL başvuru ücreti alınmıştı. Çekilişe katılmak için 500 TL yatıran adayların hak sahibi olmamaları durumunda başvuru ücretleri geri yatırılıyor.

TOKİ 500 TL İADE PARASI HANGİ BANKALARDAN ALINIR?





TOKİ tarafından gerçekleştirilen kuralarda hak sahibi olunmadığı taktirde başvuru için yatırılan 500 TL İBAN'a iade edilebiliyor. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan Ziraat Bankası ve Halkbank yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.





TOKİ 500 TL ARSA VE KONUT BAŞVURU PARA İADESİN NASIL ALINIR?





TOKİ ücret iadesi sürecinde TOKİ sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak paraların nasıl alınabileceğini duyurdu. TOKİ; kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını ifade etti.





Halkbank'ın ilgili linkine tıklayınız. TC Kimlik Numarası ile giriş yapınız. Cep telefonu numaranızı da girmeniz gerekiyor.





Başvuru sırasında verdiğiniz TCKN ve Telefon Numaranızı giriniz. Vereceğiniz IBAN başvuru sahibine ait olmalıdır.





BAŞVURU BEDEL İADE LERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?

"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 iş günü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.











