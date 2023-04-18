Başakşehir, Esenler, Arnavutköy İstanbul TOKİ kura çekilişi ile kazanan hak sahipleri tam liste 17 Nisan Pazartesi günü de canlı yayın ile açıklandı. Bugün gerçekleştirilen kuralarla TOKİ İstanbul kura çekiminin son etabı da tamamlandı ve hak sahipleri belirlenmiş oldu. Konutlar iki yılda inşa edilip hak sahiplerine teslim edilecek.