TOKİ
Muğla'nın Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde 1700 müstakil arsa isim listesi belirlenecek. TOKİ Muğla ve Tokat arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. 18 Nisan'da Muğla ile devam eden arsa kura çekilişleri Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde yapılıyor.
TOKİ MUĞLA ARSA KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
10 – 28 Nisan 2023 tarihleri arasında 55 ilde 39 bin 280 hak sahibi için TOKİ arsa kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ arsa çekilişi canlı yayın izleme ekranı üzerinden takip edilebiliyor. TOKİ Samsun, Bartın, Muğla arsa kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden TC kimlik no ile görüntülenebiliyor.
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ
Samsun 1160 arsa için;
Samsun Ladik, Yakakent ilk evim müşterek kurası 13:30'da başlıyor.
Samsun Alaçam, Bafra, Kavak ilk evim müstakil kurası 10:30'da başlıyor.
Bartın 50 arsa için; Bartın Ulus ilk evim müstakil arsa kurası saat 10:00'da başlıyor.
Muğla Köyceğiz, Milas, Seydikemer ilk evim müşterek arsa kurası saat 10:00'd başlıyor.