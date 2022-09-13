TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu!

TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında detaylar belli oldu. 14 Eylül'de erişime açılacak başvurulara binlerce kişi katılacak. 250 bin TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nin hangi illerde yapılacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut başvurularının yarın başlayacağını ve ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. TOKİ başvuruları 14 Eylül -31 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Peki TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ başvuru ücreti ne kadar, TOKİ ücreti nereye yatacak, hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar.

TOKİ konutları nereye yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin konutu 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Projemizin bu ilk etabı dahi cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut atılımıdır. 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de değişen sayılarda konut sayısı paylaşacağız. Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Gençlerimiz için de bir kontenjan oluşturduk. 50 binini de gençlerimize tahsis ettik.

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TOKİ konut fiyatları ve taksit tutarları ne kadar?

Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecektir. Aynı şekilde toplamda 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir.

İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes başvurabilecektir. Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların evlerini kaybedeceği denetim mekanizması kuracağız.

TOKİ sosyal konut başvuruları hangi bankaya yapılacak?

Başvuruların kabul edileceği yer: T. C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubeleri

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Başvuru sahipleri;

Nüfus Cüzdanı ile birlikte ilgili bankaya başvuruda bulunabilir.

TOKİ konut başvuru şartları

*T.C. vatandaşı olması,

*Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

*Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama,

*İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç),

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması,

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*Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir,

*Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.