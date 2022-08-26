TOKİ başvuruları: TOKİ'ye kimler başvuracak, şartlar neler?

TOKİ ucuz konut projesi için geri sayım başladı. TOKİ'nin ucuz konut başvuruları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. TOKİ dar ve orta gelirlinin hayalindeki eve sahip olmada konusunda her daim vatandaşların yanında yer almakta. TOKİ'den esnek ödemeli indirim kampanyasının yanında TOKİ uygun fiyat ve cazip geri ödeme imkanları ile konut sahibi yapıyor. Kira öder gibi kendi evine sahip olmak isteyen ister dar gelirli istere orta gelirli isterse de engelli ya da emekliler TOKİ başvuru şartlarını

her daim araştırıyor. Merak edilen konuların başında da engellilerin TOKİ’den nasıl ev sahibi olduğudur. Peki engelliler TOKi’den nasıl ev alır? TOKİ engellilere konut başvuru şartları nedir? 18 yaş altı engelli TOKİ ye başvurabiliyor mu?

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TOKİ engelli başvuru şartları neler?

Engelli TOKİ şartları: TOKİ engelli şartları nedir? TOKİ konutları, aylık çok düşük taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. TOKİ engelli başvuru şartları arasında şunlar yer alır:

Başvuru yapmak isteyen kişilerin en az %40 oranında engelli raporuna sahip olması gerekir.

Başvuracak olan kişilerin projenin bulunduğu il sınırları içinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması şartı vardır.

TOKİ’den daha önce ev almamış olması veya TOKİ kredisi kullanmamış olması gerekir.

T.C. vatandaşı olması gerekir.

Başvuru tarihinden itibaren 25 yaşından küçük olmalıdır.

Aylık hane gelirinin toplamda maksimum 5.000 TL (İstanbul için 6.000 TL) olması gerekir.

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Başvuru yapan kişinin kendisinin, eşinin veya çocuklarının üzerine başka bir tapu olmamalıdır.

Bu şartlara sahip olan kişilerin başvuru sayısı, satıştaki konut sayısından fazla olursa, hak sahiplerini belirlemek için kura çekilir. Bu yıl TOKİ projelerinin %7’si engelli vatandaşlara ayrılıyor. Böylece engelli vatandaşlar da yaşamlarını güvenle sürdürebilecekleri evlere kolayca sahip olma imkanı elde edebiliyor.

TOKİ engelli başvuru şartları

Engelli TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

TOKi dar ve orta gelirli vatandaşların yanında engelli vatandaşlar da ucuz konut sahibi hizmet sunmakta. TOKİ’nin engelli kontenjanlarından yararlanmak isteyenler engelli TOKİ başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını araştırıyor. Peki TOKİ engelli başvuruları nasıl yapılır?

TOKİ engelli başvuruları normal başvurularda olduğu gibi yine TOKi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmakta. TOKİ engel başvurusu yapacaklar şu yolları izleyerek başvurularını gerçekleştirebilmekte.

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TOKİ’nin resmi internet sitesine giriş yapınız.

Sayfanın sol kısmında yer alan menüye tıklayarak “Satış Kategorisi” bağlantısını tıklayınız.

Açılan sekmeden “Engelli” seçeneğini tıklayınız.

En alt kısımdaki “Filtrele” sekmesini tıklayarak arama yapabilirsiniz. Bu yolları takip ettiğimizde TOKİ’nin hangi il ve ilçelerde ucuz konut projesi kampanyası yaptığına ilişkin listeyi görebilirsiniz.

TOKİ engelli kuraya katılma şartları neler?

TOKİ kampanyalarında uygun şartları taşıyan engellilere öncelikle engellilere ait kuraya katılma hakkı verilir. Bu kurada kendilerine ev çıkmayanlar ikinci olarak genel kuraya katılma hakları da vardır. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

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Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir.

Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

TOKİ başvuru için gerekli belgeler neler?

Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

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Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı, İbraz edeceklerdir.