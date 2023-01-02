İllere göre TOKİ kura sonuçları açıklanma tarihi

TOKİ İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kura çekiminde heyecan devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin kuraları il il açıklanmaya devam ediyor. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde Ankara dahil 5. etap kura tarihleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından detayları açıkladı. İşte il il TOKİ kura çekimi tarihleri.

2-12 Ocak arasında hangi ilin TOKİ kuraları çekiliyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor, Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz." ifadeleriyle Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının tamamlandığını resmî sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimleri etaplar halinde sürüyor.

İl il TOKİ kura tarihleri

12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

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2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 4 etabı 45 ilde sona erdi.

İlk 4 etabın kura çekimleri 7 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun, Tokat, Yozgat, Rize, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon ve Nevşehir illerinde noter huzurunda gerçekleştirildi.

TOKİ kuraları ne zaman bitecek?

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

ÖZGÜN TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?