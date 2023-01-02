Özgün İllere göre TOKİ kura sonuçları açıklanma tarihi
ÖZGÜN HABERLER

İllere göre TOKİ kura sonuçları açıklanma tarihi

TOKİ kuraları çekilmeye devam ediliyor. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde Ankara dahil 5. etap kura takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum detayları paylaştı. Yeni yılın ilk TOKİ kuraları 2 Ocak 2023 Pazartesi günü Ankara ve Hatay ile başladı. Peki hangi ilde ne zaman TOKİ kuraları çekilecek? İşte ocak ayı il il TOKİ kura çekimi tarihleri.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ bugün hangi ilde kuralar çekiliyor? İl il TOKİ kura çekimi tarihleri
TOKİ kura çekiliş tarihler

TOKİ İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kura çekiminde heyecan devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin kuraları il il açıklanmaya devam ediyor. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde Ankara dahil 5. etap kura tarihleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından detayları açıkladı. İşte il il TOKİ kura çekimi tarihleri.

2-12 Ocak arasında hangi ilin TOKİ kuraları çekiliyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor, Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz." ifadeleriyle Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının tamamlandığını resmî sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimleri etaplar halinde sürüyor.

İl il TOKİ kura tarihleri

12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

  • 2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut
  • 2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut
  • 6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut
  • 7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut
  • 10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

TOKİ tüm iller için kura çekiliş tarihleri sorgulama ekranı için TIKLAYIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 4 etabı 45 ilde sona erdi.

  • İlk 4 etabın kura çekimleri 7 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun, Tokat, Yozgat, Rize, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon ve Nevşehir illerinde noter huzurunda gerçekleştirildi.

TOKİ kuraları ne zaman bitecek?

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
ÖZGÜN
TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?

TOKİ satılık arsa listesi 2022! İşte TOKİ arsa yerleri, fiyatları ve ödeme planı
ÖZGÜN
TOKİ satılık arsa listesi 2022! İşte TOKİ arsa yerleri, fiyatları ve ödeme planı
Belgesel tadında görüntü

Belgesel tadında görüntü

Sivas'ta göl donunca kaydedildi.
Gizli geçit bulundu

Gizli geçit bulundu

​Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor.
Şam ile 11 yıl sonra üst düzey temas

Şam ile 11 yıl sonra üst düzey temas

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmuştur.

63 asker hayatını kaybetti.

​MSB: İki bölgede 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Sivasspor-Galatasaray maçıyla ilgili 'kural hatası' başvurusu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı.

Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın detayları belli oluyor​.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.