TOKİ kura çekimi TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek

TOKİ kura çekilişi bugün başlıyor. TOKİ kuraları için heyecan devam ederken TOKİ kura çekiminin nasıl takip edileceği merak kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut projesinde ilk kuraların 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekileceğini açıkladı. Peki, Şırnak ve Ardahan TOKİ sonuçları nereden, nasıl izlenecek?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL CANLI İZLENECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İlk etapta inşa edilecek 250 bin sosyal konutun 50 bininin İstanbul'a yapılacağını hatırlatan Kurum, yine 50 bin arsanın da İstanbulluların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

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İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım’a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim’de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesinde 7 il olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimlerini gerçekleştireceklerini ifade eden Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

TOKİ CANLI KURA ÇEKİLİŞİ İZLEME

TOKİ kura çekilişleri TOKİ'nin aşağıda yer alan resmi sosyal medya adresleri üzerinden yapılacak.

TOKİ twitter hesabı: Toki_Kurumsal

TOKİ youtube hesabı: TokiKurumsal

TOKİ Instagram hesabı: tokikurumsal

TOKİ E-DEVLET SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ sonuçları e-devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek. İşte E-devlet TOKİ kura çekilişi sonuç ekranı.

TOKİ E-DEVLET SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

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TOKİ KURALARI NASIL YAPILACAK?

Toplu Konut İdasi tarafından yaptırılan konutlarda kura çekilişi belirlenen tarihlerde yapılıyor.

TOKİ konutlarında kura çekilişi şöyle yapılıyor;

1- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

2- Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının yüzde 5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

3- Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının yüzde 25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

4- Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

1. sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları,

2. sırada Engelli Vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

3. sırada Emekli Vatandaşlarımızın Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

4. sırada Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası.

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de “Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.





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