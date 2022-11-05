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Kura çekilişleri TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilecek! İşte TOKİ kurumsal sosyal medya hesapları

TOKİ ilk evim projesi kapsamında konut kuralarının ne zaman başlayacağı belli oldu. TOKİ ilk kura çekilişi 7 Kasım'da Şırban ve Ardahan'da yapılacak. 16 Kasım'a kadar 12 ilde TOKİ konut kuraları çekilecek. TOKİ konut kura çekilişleri merakla beklenirken "TOKİ kura çekilişi nasıl canlı izlenir, TOKİ kura çekilişi nasıl takip edilir" sorularının yanıtı da belli oldu. Bakan Murat Kurum, TOKİ kura çekilişlerinin TOKİ kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebileceğini açıkladı. Peki, TOKİ 2+1 3+1 konut kura çekilişi canlı nasıl izlenir? TOKİ kuraları nasıl, nereden takip edilir? İşte TOKİ twitter, youtube, instagram kurumsal sosyal medya hesapları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ CANLI KURA ÇEKİLİŞİ İZLE: TOKİ kuraları nasıl izlenecek, kura çekilişi nasıl, nereden takip edilir?
TOKİ canlı izle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut projesinde ilk kuraların 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekileceğini açıkladı.

TOKİ KURALARI NASIL CANLI İZLENECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İlk etapta inşa edilecek 250 bin sosyal konutun 50 bininin İstanbul'a yapılacağını hatırlatan Kurum, yine 50 bin arsanın da İstanbulluların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım’a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim’de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

  • Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesinde 7 il olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimlerini gerçekleştireceklerini ifade eden Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

TOKİ CANLI KURA ÇEKİLİŞİ İZLEME

TOKİ kura çekilişleri TOKİ'nin aşağıda yer alan resmi sosyal medya adresleri üzerinden yapılacak.

TOKİ E-DEVLET SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ sonuçları e-devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek. İşte E-devlet TOKİ kura çekilişi sonuç ekranı.

TOKİ E-DEVLET SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de “Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.


TOKİ SON DUYURULAR İÇİN TIKLAYIN

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