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Adana, Denizli, Mersin, Manisa, Kastamonu TOKİ işyeri listesi

TOKİ işyeri başvuruları başladı. 28 ilde inşa edilecek sanayi siteleri ile esnaf kira öder gibi dükkan sahibi olacak. 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başladı ve 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacak. 50 - 100 - 150 - 200 metre kare arasında yapılacak TOKİ işyeri Adana, Denizli, Mersin, Manisa, Kastamonu’da nerede, hangi ilçede?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ Denizli, Adana, Manisa, Mersin, Kastamonu işyerleri nerede, dükkan hangi illerde var?
TOKİ Denizli, Adana, Manisa, Mersin, Kastamonu işyerleri nerede, hangi illerde var?

TOKİ işyeri başvuruları 10 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Sanayi sitelerindeki işyerlerine ilişkin kuraya katılım sağlayacak olanlar başvuru bedeli olarak 2.000 TL ödeme yapacak. İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli alınacak. Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vadeyle ödenecektir. (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.) Peki TOKİ Denizli, Adana, Manisa, Mersin, Kastamonu işyerleri nerede, hangi illerde var?

TOKİ Adana işyeri hangi ilçelerde?

  • TOKİ İşyeri Adana’nın Sarıçam ilçesinde yapılacak.

TOKİ Denizli işyeri hangi ilçelerde?

  • TOKİ İşyeri Denizli’nin Merkezefendi, Babadağ ve Bozkurt ilçelerinde yapılacak.

TOKİ Mersin işyeri hangi ilçelerde?

  • TOKİ İşyeri Mersin’in Anamur ilçesinde yapılacak.

TOKİ Manisa işyeri hangi ilçelerde?

  • TOKİ İşyeri Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yapılacak.

TOKİ Kastamonu işyeri hangi ilçelerde?

  • TOKİ İşyeri Kastamonu’nun Taşköprü ve Tosya ilçelerinde yapılacak.

TOKİ işyeri başvurusu ne zaman bitecek?

  • Başvurular 10 EKİM 2022 Tarihinde başlayacak – 07 Kasım 2022 tarihinde sona erecektir. Başvurular e-devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacaktır.

TOKİ işyeri başvuru şartları neler?

Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen İlk İşyerim projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır.

  1. 1- Başvuru Şartları:
  2. • TC Vatandaşı olmak.
  3. • Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.
  4. • Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak.
  5. • Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak.
  6. • Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.

TOKİ işyeri başvuru ücreti, peşinat ne kadar?

  1. • Başvuru bedeli : 2.000 ₺
  2. • İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli.
  3. • Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır).

TOKİ işyeri başvuru e devlet ekranı için tıklayın

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