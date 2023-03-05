Depremde evi yıkılanlara TOKİ ücretsiz ev verecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası 10 ilde büyük yıkım meydana geldi. Onbinlerce bina yıkılırken, kalan binalar da ağır hasar aldı. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği deprem bölgesinde evleri yıkılan depremzedelerin "Deprem konutları kimlere verilecek?" araştırması da devam ediyor.

Depremde yıkılan bina sayası

Depremde yıkılan bina sayısı kaç?

Binaların yoğun olarak yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanlarında olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarında toplam 1 milyon 582 bin binada tespit yapıldı. Bu çerçevede 4 milyon 859 bin bağımsız bölüm incelendi. Bu binalardan 214 bin 577 tanesinin acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık ki bu da 608 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Bu bağımsız bölümlerin 481 bini de konut içerikli binalarımızı oluşturuyor." bilgisini paylaştı.

TOKİ deprem konutları başladı mı?

Deprem konutlarına başlandı mı?

Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında 405 bin afet konutunun yapımını başlattıklarını kaydederek, illerde bulunan 83 bin köy evinin de tespit çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Bu çalışmaları sahadaki zemin etüt ekipleri ve hocalarla eş güdüm içerisinde yaptıklarını aktaran Kurum, "21 Şubat'ta başladığımız sürecimizde bugüne kadar 16 bin ki bugünkü tarihle birlikte bildiğim kadarıyla 21 bine ulaştı, 21 bin afet konutumuza da sözleşmelerimizi yapıp ilk kazmalarımızı vurmuş oluyoruz" dedi.

TOKİ afet konutları teslim tarihi

Deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Deprem konutlarının TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacağını söyleyen Erdoğan, evlerin teslim süresinin 1 yıl olacağını depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her evi, her işyerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceklerini açıkladı.

Deprem konutları nereye yapılacak?

Deprem konutlar Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'ya yapılacak.

TOKİ deprem konutlarından para alınacak mı?

TOKİ deprem konutları ücretsiz verilecek mi?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle evleri yıkılan ve ağır hasar alanlar için TOKİ'nin inşa edeceği konutların ödeme koşulları beli oldu. Evleri tamamen yıkılan ve ağır hasar alan hak sahipleri maliyet üzerinden borçlanacağı belirtildi. 2 yılı ödemesiz, toplam 20 sene faizsiz vade imkanı sağlanacak. Ödemeler aylık veya yıllık eşit taksitlerle yapılabilecek.

TOKİ afet evleri

İşyeri ve ahırlar ne zaman teslim edilecek, ödeme planı nasıl olacak?

Konut, iş yeri ve ahırlar için teslimden sonra 2 yıl ödeme istenmeyecek. İş yerleri için yüzde 4 faizle 8 yılda ödeme planı sunulacak. Ödemeler aylık veya yıllık eşit taksitlerle yapılabilecek.

Birden fazla evi olan afetzedelere kaç konut verilecek?

Deprem bölgesinde birden fazla evi olan afetzedelere sadece bir konut yapılacak. Ayrıca, büyükşehirlerde aynı ilçede hasarsız başka konutu olanlar afet konutlarından faydalanamayacak.

Güçlendirme kredisi kaç yılda geri ödeme yapılacak?

Ayrıca TOKİ tarafından orta hasarlı binalar için de güçlendirme kredisi verilecek. Konut ve ahırların kredi borcu, sonraki 8 yılda faizsiz ödenecek. İş yerlerinde yüzde 4 faizle 3 yılda geri ödeme imkanı verilecek.







