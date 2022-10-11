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TOKİ Gaziantep 45 bin müstakil ve müşterek arsaları hangi ilçelerde?

TOKİ Gaziantep arsa yerleri, TOKİ tarafından yapılacak, “İlk Evim İlk İşyerim” projesinin sosyal konut ayağından sonra “İlk Evim Arsa” ve “İlk İş Yerim” kampanyasının başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’te 45 bin TOKİ konut arsasının satışa sunulacağını açıkladı. Elektrik, su, doğal gaz alt yapıları ve planları tamamlanmış, inşaata hazır 1 milyon konut arsası sunulacak. TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor. TOKİ arsa başvuruları e devlet üzerinden ve Ziraat Bankası’ndan yapılmakta. Peki TOKİ Gaziantep arsa nerede? TOKİ Gaziantep arsa satışı yapılan yerler

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ Gaziantep arsa nerede? TOKİ Gaziantep arsa satışı yapılan yerler
Gaziantep TOKİ arsa yerler:

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ikinci ayağını oluşturan arsa satışları için başvurular başladı. Projenin ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'ndan sonra açıkladı. Cumhurbaşkanı, "Arsa fiyatını piyasanın çok altında vatandaşa sunacağız. Bu projeye müşterek parselleri de dahil ediyoruz. Arsa tapuları Aralık ayından itibaren alınabilecek. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı 2 yıl içinde bitecek" diye konuştu. Peki TOKİ Gaziantep arsa nerede, İşte TOKİ Gaziantep arsa satışı yapılacak yerler listesi:

Gaziantep’te müstakil ve müşterek TOKİ arsaları hangi ilçelerde?

  • TOKİ arsaları Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli ile Gaziantep merkezde satışa sunulacak.

TOKİ arsa başvuruları ne zaman yapılacak?

  • Arsa ve işyeri için dün başlayan başvuru süreci 7 Kasım'a kadar devam edecek. Arsalar için başvuru yapacakların gelirinin 16 bin liranın altında olması gerekiyor.

TOKİ arsa başvuruları nasıl yapılacak?

TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi.

  • Arsa başvurularında e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek.
  • Vatandaşlar 16 Ekim'den itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuruda bulunabilecek.

TOKİ arsa başvuru şartları

  1. • T.C. Vatandaşı olmak.
  2. • 18 yaşını doldurmuş olmak.
  3. • O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)
  4. • Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.
  5. • Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.
  6. • İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
  7. • Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

TOKİ arsa peşinat ne kadar?

Arsa çıkması durumunda vatandaş bedelin 1/10'unu peşin, geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödeyecek. Arsa tahsisi yapılacak kişiden noter onaylı taahhütname alınacak.

TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

  1. TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor.
  2. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ’nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi.

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