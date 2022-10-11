TOKİ Gaziantep 45 bin müstakil ve müşterek arsaları hangi ilçelerde? TOKİ Gaziantep arsa yerleri, TOKİ tarafından yapılacak, “İlk Evim İlk İşyerim” projesinin sosyal konut ayağından sonra “İlk Evim Arsa” ve “İlk İş Yerim” kampanyasının başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’te 45 bin TOKİ konut arsasının satışa sunulacağını açıkladı. Elektrik, su, doğal gaz alt yapıları ve planları tamamlanmış, inşaata hazır 1 milyon konut arsası sunulacak. TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor. TOKİ arsa başvuruları e devlet üzerinden ve Ziraat Bankası’ndan yapılmakta. Peki TOKİ Gaziantep arsa nerede? TOKİ Gaziantep arsa satışı yapılan yerler

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