Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, Türkiye’nin 81 ilinde inşa edeceği 250 bin konutun çekilişlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. 16 Mart’ta İstanbul’da başlayan çekilişlerde Tuzla, Silivri ve Çatalca tamamlanırken sıra Arnavutköy, Başakşehir, Esenler’e geldi. TOKİ genç kura çekimi ne zaman başlayacak? sorusu da bu ilçelerde çekilişe giren kişilerin ilgiyle takip ettiği konulardan birisi oldu.

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR ESENLER GENÇ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ çekilişleri belirli bir sıraya göre gerçekleştiriliyor. İlk sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları yer alırken daha sonra ise Engelli kategorisinin kurası yapılıyor. Bir sonraki aşamada ise Emekli kategorisinin çekilişleri gerçekleştiriliyor. Başvuruya katılan binlerce gencin beklediği TOKİ genç kategorisi çekilişleri ise bu süreçten sonra başlayacak. Gençlerin ne zaman başlayacağına haberimiz içerisinden takip ederek öğrenebilirsiniz.

EN ÇOK GENÇLER BAŞVURDU

İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 2 milyon 30 bin 277 genç, ev sahibi olmak için başvuru yaptı. 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.

HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri ve konut sayılar şu şekilde:

-İstanbul Tuzla: 20 BİN 920 KONUT (16-29 MART)

-Silivri Selimpaşa: 200 KONUT (30 MART)

-Çatalca:540 KONUT (30 MART)

*Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-19 NİSAN)







