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TOKİ 500 TL konut ve arsa başvuru parası iadesi nasıl alınır?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin diğer bir kanadı olan arsa kura çekiliş heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ kura çekilişi sona eren etaplarda başvuru ücreti iadesi yapılıyor.TOKİ kura çekilişine hak kazanamayanlar, 500 TL olan başvuru ücretinin nasıl geri alınabileceğini sorguluyor. Peki, TOKİ başvuru ücreti nasıl geri alınır? Ziraat Bankası ve Halkbank TOKİ başvuru ücreti iadesi işlemleri...

12:40 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
TOKİ

TOKİ

TOKİ 500 TL para iadesinin nasıl alınacağı, "İlk Evim, İlk İş Yerim" kura çekimine katılan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahipleri ve yedekler belirlendi. Kura sonuçlarında isimlerini göremeyen vatandaşlar ise, başvuru ücreti için ödedikleri 500 TL iadesinin nasıl alınacağını ve ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yatacak, nasıl alınır?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

ura çekimleri sonrasında listede adı olmayan başvuru sahipleri ücret iadesi alabilecek. 500 TL olan başvuru ücreti hak sahibine teslim ediliyor.

TOKİ 500 TL PARA İADESİ NE ZAMAN YATACAK, NASIL ALINACAK?

500 TL'lik para iadesinin ne zaman yatacağını sorgulayan vatandaşlar için TOKİ'den açıklama geldi.

TOKİ sosyal konut projesinden faydalanabilmek için 500 TL ön kayıt ücreti veren adayların kurada ismi çıkmazsa başvuru ücretini geri almaya başlayacaklarını açıkladı.

Ücret iadesi sürecinde TOKİ sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak paraların nasıl alınabileceğini duyurdu.

Buna göre; TOKİ, kura çekimi tamamlandıktan 5 gün sonra paraların iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını duyurdu.

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?

TOKİ tarafından gerçekleştirilen kuralarda hak sahibi olunmadığı taktirde başvuru için yatırılan 500 TL IBAN'a iade edilebiliyor.

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

TUZLA’DA ÇEKİLİŞ TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim" projesinde, İstanbul için 50 bin sosyal konut kura çekiminin, Tuzla'da tamamlandığını duyurdu.

Kurum, "İlk Evim'de, İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik. Sırada Çatalca, Selimpaşa var. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan'da başlıyor." açıklamasında bulundu.

19 NİSAN’DA BİTECEK

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Tuzla'da sona eren kura çekimleriyle ilgili asil ve yedek olarak belirlenen hak sahiplerinin kura sonuçlarına, bugünden itibaren e-Devlet uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.


TOKİ kura çekimi son dakika haberleri: Sosyal konut kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi kazananlar yedekler belli oldu mu son durum ne?
TOKİ kura çekimi son dakika haberleri: Sosyal konut kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi kazananlar yedekler belli oldu mu son durum ne?

TOKİ kura çekiliş sonuçları etap etap canlı olarak açıklanıyor. İlk evim projesi için 14 Eylül’de e-Devlet ve bankalar üzerinden alınan başvurular tamamlandı. TOKİ'nin yatay mimari olarak, depreme dayanıklı İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. TOKİ kura çekilişleri açıklanan takvime göre etaplar halinde çekilmekte. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ertelenen kura çekilişleri İzmir ile yeniden başladı. TOKİ kura çekilişi ise bugün İstanbul arsa satışları için yapılıyor. 1-19 Nisan tarihleri arasında Arnavutköy, Başakşehir, Esenler sosyal konut kuraları çekilecek. Peki TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden nasıl öğrenilir? İşte il il TOKİ kura çekiliş tarihleri 31 Mart sosyal konuttaki son durum gelişmeleri.


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