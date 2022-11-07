Özgün TOKİ Iğdır kura çekimi sonuçları
ÖZGÜN HABERLER

TOKİ Iğdır kura çekimi sonuçları

Sosyal Konut Projesi kapsamında Iğdır TOKİ kura sonuçları belli oluyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında, konutların ilk kuraları Şırnak ve Ardahan'da çekildi. TOKİ’nin Iğdır’da inşa edeceği toplam 550 konut için heyecan dorukta. Noter huzurunda yapılan kura çekilişiyle sosyal konutların asil ve yedek isim listeleri belli oluyor. Peki; TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl nereden e devlet üzerinden mi öğrenilir? TOKİ Iğdır kura sonuçları Youtube canlı yayınla mı takip ediliyor? 2022 TOKİ kura çekimi detayları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ Iğdır kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ Iğdır 550 konut kura çekiliş sonuçları asil yedek liste
TOKİ Iğdır kura sonuçları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde, 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekiminin yarın başlayıp 10 günde tamamlanacağını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “13 Eylül ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz. Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek” ifadelerini kullandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi çerçevesinde Ardahan’da yapılacak olan 250 konutun kuraları çekildi. İnönü Mahallesi’ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kuralarda, 250 konut için başvuran 3 bin 104 vatandaştan ismi çıkanlar büyük sevinç yaşarken, ismi çıkmayanlar ise hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Şırnak ve Ardahan TOKİ kuraları tamamlanırken, sıra Kars ve Iğdır’da.

TOKİ Iğdır kuraları ne zaman çekilecek?

2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin yeni konut inşa etmeyi hedefleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Iğdır projesinde toplam 550 adet konuta yer veriliyor. Iğdır kura çekimi hakkında yapılan açıklamada 9 Kasım’da kuraların çekileceği duyuruldu.

Iğdır TOKİ kuraları nerede yapılacak?

9 Kasım saat 09:00’da Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu’nda sosyal konut çekilişleri yapılacak.

TOKİ konut kura sonuçları nereden öğrenilecek?

7 Kasım'da etap etap başlayan kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu. TOKİ Iğdır 550 konut kura çekiliş sonuçları asil yedek listesi yarın sabah 09:00'dan sonra belli olmaya başlayacak. TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura çekiliş sonuçları e devlet üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ KURA CANLI YAYIN YOUTUBE KANALI İÇİN TIKLAYIN

Kars’ta TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Kars'ta 1.070 konutunki 8 Kasım'da,

Hakkari’de TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da,

Bitlis’te TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Bitlis'te ise 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekilecek.

Siirt’te TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Siirt'te 903 konutun 8 Kasım'da,

Batman’da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Batman'da 1.850 konutun 9 Kasım'da,

Mardin'de TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da,

Şanlıurfa'da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek.

TOKİ başvuru ücreti ne zaman geri alınacak?
ÖZGÜN
TOKİ başvuru ücreti ne zaman geri alınacak?
Elon Musk açıkladı

Elon Musk açıkladı

​Üretimine yakın zamanda başlanacak.
Trabzonsporun rakibi belli oluyor

Trabzonspor'un
rakibi belli oluyor

​UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak.
Financial Times: Rusya Türkiyeye bağımlı hale geldi

​Numan Kurtulmuş Yeni Şafak'ın sorularını cevapladı.

Mehmetçik afiş yapıp gönderdi.

Elon Musk'tan Twitter için yeni adım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.