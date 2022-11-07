TOKİ Iğdır kura çekimi sonuçları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde, 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekiminin yarın başlayıp 10 günde tamamlanacağını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “13 Eylül ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz. Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek” ifadelerini kullandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi çerçevesinde Ardahan’da yapılacak olan 250 konutun kuraları çekildi. İnönü Mahallesi’ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kuralarda, 250 konut için başvuran 3 bin 104 vatandaştan ismi çıkanlar büyük sevinç yaşarken, ismi çıkmayanlar ise hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Şırnak ve Ardahan TOKİ kuraları tamamlanırken, sıra Kars ve Iğdır’da.

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TOKİ Iğdır kuraları ne zaman çekilecek?

2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin yeni konut inşa etmeyi hedefleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Iğdır projesinde toplam 550 adet konuta yer veriliyor. Iğdır kura çekimi hakkında yapılan açıklamada 9 Kasım’da kuraların çekileceği duyuruldu.

Iğdır TOKİ kuraları nerede yapılacak?

9 Kasım saat 09:00’da Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu’nda sosyal konut çekilişleri yapılacak.

TOKİ konut kura sonuçları nereden öğrenilecek?

7 Kasım'da etap etap başlayan kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu. TOKİ Iğdır 550 konut kura çekiliş sonuçları asil yedek listesi yarın sabah 09:00'dan sonra belli olmaya başlayacak. TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura çekiliş sonuçları e devlet üzerinden sorgulanabilecek.

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Kars’ta TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Kars'ta 1.070 konutunki 8 Kasım'da,

Hakkari’de TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da,

Bitlis’te TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Bitlis'te ise 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekilecek.

Siirt’te TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Siirt'te 903 konutun 8 Kasım'da,

Batman’da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Batman'da 1.850 konutun 9 Kasım'da,

Mardin'de TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da,

Şanlıurfa'da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek.