Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İlk Evim Arsa” projesinde 145 projede imar çalışmasını tamamladı. Şu ana kadar 69 il ve 624 ilçede belirlenen bin 70 projede toplam 246 milyon metrekare alanda plan çalışması devam ediyor. 145 projede 75 milyon metrekarelik alanda imar çalışması tamamlandı. 678 projenin taslak imar çalışması, 247 projenin ise mülkiyet tespit işlemleri devam ediyor. Arsaların plan, proje ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşa süreci başlayacak.

TOKİ arsa tapuları ne zaman teslim edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arsa fiyatını piyasanın çok altında vatandaşa sunacağız. Bu projeye müşterek parselleri de dahil ediyoruz. Arsa tapuları Aralık ayından itibaren alınabilecek. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı 2 yıl içinde bitecek" diye konuştu.

TOKİ konut arsasına evler ne zaman yapılacak?

Öte yandan, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak. Arsaların altyapı çalışmaları ise TOKİ tarafından yapılacak. 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak. Konut için de 2 yıl şartı olacak. İki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.

Konut amaçlı arsa sayısı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 250 bin olarak planlanan konut amaçlı arsayı 1 milyona çıkarılacağını müjdeledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 81 ilimizde konut arsası ihtiyacının tespiti yapıldı.

Konut arsalarının illere göre dağılımı nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, 81 ilimizde vatandaşımıza sunacağımız konut arsalarının dağılımları belirlendi.

Buna göre, arsaların yüzde 40’ını şehir merkezlerinde, yüzde 60’ının ilçelerde olacak şekilde dağılımı planlandı. Milletimizin istifadesine sunacağımız toplam 1 milyon konut amaçlı arsamızın bazı illerdeki dağılımını ise şöyle: Konut amaçlı arsaların; 50 bini İstanbul’da, 100 bini Ankara’da, 25 bini İzmir’de, 45 bini Gaziantep’te, 55 bini Konya’da, 25 bini Kayseri’de, 30 bini Diyarbakır’da, 28 bini Eskişehir’de, 26 bini 700 Van’da, 23 bini Antalya’da planlanıyor''

Konut arsası alan vatandaşlara sağlanacak imkanlar nelerdir?

''İlk defa vatandaşlarımıza altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifiyle düşük gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlanacak. Bu arsaları, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza sunuyoruz.

Vatandaş TOKİ arsalarına konutlarını kendileri yapacak mı?

Arsayı alan vatandaşımız, burada belirlenen projeye uygun şekilde ve belirlenen süre içinde kendi evini yapabilecek. Gerekli teknik ve hukuki destekleri, Bakanlık olarak, TOKİ olarak istisnasız her vatandaşımıza sunacağız. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecek. Ayrıca, yine müşterek parsellerde hak sahiplerinin çoğunluk sağlamaları durumunda TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda da her türlü proje desteğini verecek.

Sadece arsaları vatandaşa sunmuyor; kullanıma hazır hale getirip hak sahibi vatandaşlarımızın hayal ettikleri evi yapabilmeleri adına gerekli teknik destek de sağlanıyor'

Müşterek ve müstakil konut arsalarının detayları nelerdir?

Kura ile vatandaşlara verilecek arsalarımız iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor.

Müşterek parselli TOKİ arsaları nasıl olacak?

Müşterek parsellerde hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederlerse TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda destek olacak. Bu parsellerde binalar zemin artı 4 katı, 5 katı geçmeyecek. Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilir. Bu yıl Aralık ayı itibariyle planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahibi belli olan arsaların tapuları verilmeye başlanacak. 2 yıl içerisinde etaplar halinde arsaların altyapı çalışmaları tamamlanacak''

TOKİ arsalarında ödemeler nasıl olacak, taksitler ne zaman ödenmeye başlanacak?

Müstakil parseller, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödeneceği bir modelle vatandaşlarımıza satılacaktır.

Hisseli parsellerin ödemesi ise, 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecektir''

TOKİ konut arsası alan ne zaman ev yaptırabilecek?

Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart olacak.

TOKİ arsalarına kaç yıl süre içinde ev yapılmak zorunda?