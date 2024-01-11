Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde arsa ve iş yeri başvuruları 15 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşti. TOKİ sosyal konut projesi için başvuru kriterlerini yerine getiren vatandaşlar, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde müstakil ve müşterek arsa kura çekimine dahil oldu. TOKİ arsa kura sonuçları neticesinde hak sahibi olan vatandaş, arsa parsel belirleme kurası ne zaman çekileceğini merak ediyor. Peki TOKİ ilk evim arsa parsel belirleme kurası ne zaman çekilecek, kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ İLK EVİM ARSA PARSEL BELİRLEME KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ, sosyal medya X üzerinden bir vatandaşın, “İlk evim arsa parsel belirleme kurası ne zaman çekilecek? sorusuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

‘Sözleşme aşamasına gelen illerimize https://a.toki.gov.tr/Projeler/arsa.html adresinden "Arsa Tahsis Duyuruları/Arsa Belirleme Kura Takvimi" başlığından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, ada/parsel/bölge bilgileri belirlenen vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden gerekli kontrolleri yapabilir. Projelerimizin kura çekilişleri YouTube kanalımız [https://youtube.com/@TokiKurumsal] aracılığı ile gerçekleştirilmektedir."

Projelere yönelik ilan edilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, web sayfamız http://toki.gov.tr adresini ziyaret edebilir ya da [444 86 54] no’lu çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz."

Merhaba,



Sözleşme aşamasına gelen illerimize https://t.co/Lv89bR1BMc adresinden "Arsa Tahsis Duyuruları/Arsa Belirleme Kura Takvimi" başlığından ulaşabilirsiniz.



Ayrıca, ada/parsel/bölge bilgileri belirlenen vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden gerekli kontrolleri yapabilir.… — TOKİ (@Toki_Kurumsal) January 9, 2024

TOKİ İLK EVİM ARSA SATIŞI

İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyası kapsamında, 10 Ekim'de başvuruları başlayan 1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yerini içeren "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyasının başvuruları e Devlet üzerinden 10 Ekim-15 Kasım 2022’de tamamlanmıştı.

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek. Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek. Toplu Konut İdaresini (TOKİ) izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasının ardından da arsa tahsisi kesinleşmiş olacak.

TOKİ ARSA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih olarak belirlenecek.

AYLIK YA DA YILLIK TAKSİT İMKANI

Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık ya da yıllık eşit taksitler halinde ödeyebilecek.

Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilebiliyor. Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen taahhütname alınır. 3 ay içerisinde ipotekli ve takyitli olarak tapu devri yapılır.

TOKİ ARSALARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve (çekirdek) kısmının tamamlanması gerekiyor.

İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak olup, bu taşınmazdaki yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecek.

Bu kooperatiflerden ayrılanların olması halinde, bunların yerine kurada belirlenmiş olan yedek listeden hak sahipleri üye olarak alınacak. Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart.



