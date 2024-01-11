Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramankazan ilçesinde 210 adetlik GİMAT Dükkan Projesi'nin temel atma törenine katıldı.

Bakan Özhaseki burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük kuru gıda ve hal kompleksinin temelini attıklarını ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.

DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Özhaseki, deprem tehlikesine ilişkin de şöyle konuştu: 200 bin konutun ihalesini yaptık, şimdi merkezde bir 50 bin konutun daha ihalesi yapılıyor. 100 bin civarında köy evlerinin büyük bölümünün ihalesini yaptık. Şimdi 30-40 bin tane daha çelik köy evlerinin ihalesi yapılıyor.

Yerinde dönüşüm projemizi açıkladık. Şu ana kadar tam 250 bin vatandaşımız, 'evet siz bize verin, yardım edin, destekleyin, evimizi yaparız' dediler. Onları da takip ediyoruz. Her inşaatımıza verdiğimiz süre bir yıldan az.

Yani temel atıyoruz, bir sene sonra neredeyse teslim edecek hale geliyoruz. 8 ay kadar önce temelini attığımız 46 bin konutun teslimini ay başından itibaren yapacağız.

Her ay 30 bin, 40 bin, 50 bin evin teslimlerini yapmaya da devam edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ DEPREM KONUTLARINDA SON DURUM NEDİR?

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, devletin tüm birimlerinin, afetzedelerin hiçbir eksiğinin kalmaması için gece gündüz demeden uğraş verdiğini söyledi. Kentin felaketten en çok etkilenen yerleşim birimleri arasında yer aldığını hatırlatan Ünlüer, evleri yıkılan vatandaşlar için inşa edilen toplu konutlardan 9 bin 800'ünün hak sahiplerine teslim edilmesini planladıklarını söyledi.

"Afetzedeler, her türlü ayrıntı düşünülerek modern yöntemlerle yapılan konutlarına güven içerisinde yerleştirilecek. TOKİ kanalımızda bizim şu anda 20 bin konutumuzun inşası devam ediyor. Bunlar şehir merkezlerinde. Bunlardan 8 binini yıl sonuna kadar teslim alıp hak sahibi vatandaşlarımıza dağıtmayı planlıyoruz. 10 bin civarında da kırsal konutumuzun şu anda yapımı devam ediyor. Bunlardan da 1800'ü yıl sonuna kadar tamamlanarak vatandaşlarımıza dağıtılacak." Vali Ünlüer, diğer konutların ise Haziran 2024'e kadar tamamlanacağını kaydetti.



