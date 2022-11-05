TOKİ kura çekişleri başlıyor! Bakan Kurum ilk kura çekilişi tarihini duyurdu

5 milyonu aşkın kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ sosyal konut projesinin ardından, kura çekiminin yapılacağı tarih, Bakan Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu.

TOKİ İLK KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut projesinde ilk kuraların 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekileceğini açıkladı.

TOKİ İLK EVİM KAMPANYASINA 5 MİLYON 135 BİN BAŞVURU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İlk etapta inşa edilecek 250 bin sosyal konutun 50 bininin İstanbul'a yapılacağını hatırlatan Kurum, yine 50 bin arsanın da İstanbulluların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

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İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım’a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim’de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

TOKİ KURALARI NASIL İZLENECEK?

Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesinde 7 il olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimlerini gerçekleştireceklerini ifade eden Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

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ÖZGÜN TOKİ Şırnak ve Ardahan kura tarihi belli oldu