İstabul TOKİ 3+1 ve 2+1 konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

TOKİ sosyal konut projesi başvurularI, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

İstabul TOKİ 3+1 ve 2+1 konut fiyatları ve aylık taksitler ne kadar?

2+1 ve 3+1 şeklinde iki fiyat açıklandı. Peki bu tüm iller için geçerli mi? İstanbul'daki bir ev ile Trabzon'daki bir ev aynı fiyatlarda mı olacak? Büyükşehirlerde farklı, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde farklı. Orada 2+1 konutun fiyatı 770 bin lira civarında 2+1'in küçük olanı. Diğer illerde ise 608 bin lira. Yine İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin dışında olan diğer büyükşehirlerde de 608 bin lira ile 780 bin lira arasında bir değerde.

REKLAM

İstanbul TOKİ 2+1, 3+1 konut fiyatları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sosyal konut projesiyle ilgili sorularını cevapladı. Bakan Kurum, "İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3+1'ler en düşük 950 bin lira olacak aylık taksiti 3 bin 562 lira olacak. İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da 2+1'ler en düşük 679 bin lira olacak. Bu iller dışında diğer yerlerde fiyatlar açıklandığı gibi olacak" dedi.

TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

REKLAM

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

TOKİ hangi ile ne kadar konut yapacak?

TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul’a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

Ülke genelinde ilk etapta planlanan 250 bin konutun 50 bini İstanbul'da yapılacak. Bu ili 18 bin konutla Ankara, 12 bin 400 ile İzmir izleyecek.

Üç büyükşehri takip eden Gaziantep'te 10 bin 24 konut inşa edilecek. Bu şehirlerin ardından, konut sayılarına göre illerin yüksekten düşüğe doğru sıralaması şöyle:

"Bursa 8 bin 650, Konya 7 bin 500, Antalya 7 bin 100, Adana 6 bin 356, Şanlıurfa 6 bin, Kocaeli 5 bin 200, Mersin 5 bin 100, Diyarbakır 4 bin 800, Kayseri 4 bin 510, Hatay 4 bin 450, Manisa 4 bin 100, Balıkesir 3 bin 750, Samsun 3 bin 750, Van 3 bin 200, Kahramanmaraş 3 bin 101, Tekirdağ 3 bin 100, Aydın 2 bin 950, Denizli 2 bin 950, Sakarya 2 bin 750, Muğla 2 bin 600, Eskişehir 2 bin 499, Afyonkarahisar 2 bin 450, Mardin 2 bin 400, Trabzon 2 bin 300, Malatya 2 bin 251, Erzurum 2 bin 100, Sivas 2 bin 56, Ordu 2 bin 50, Çorum 1800, Kütahya 1800, Adıyaman 1750, Batman 1750, Elazığ 1651, Osmaniye 1550, Isparta 1515, Tokat 1500, Giresun 1450, Şırnak 1450, Zonguldak 1450, Edirne 1350, Yozgat 1302, Ağrı 1250, Çanakkale 1250, Aksaray 1212, Muş 1150, Düzce 1100, Rize 1100, Nevşehir 1069, Kastamonu 1058, Kırklareli 1050, Uşak 1050, Bitlis 1000, Niğde 1000, Çankırı 951, Amasya 950, Siirt 950, Kırşehir 939, Bolu 902, Burdur 864, Erzincan 847, Hakkari 804, Bingöl 800, Kars 800, Yalova 800, Karaman 751, Bilecik 750, Kırıkkale 719, Karabük 700, Sinop 600, Bartın 550, Iğdır 550, Artvin 500, Kilis 500, Gümüşhane 398, Bayburt 252, Ardahan 250, Tunceli 250."

REKLAM

İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ konutları hangi ilçelerde olacak?

Konutlar, Ankara'da Ayaş 4. Etap, Kahramankazan, Gölbaşı Gerder, Mamak Nenek, Etimesgut Ballıkuyumcu, Polatlı, Sincan Saraycık ve Yenipeçenek'te, İstanbul Avrupa Yakası'nda Arnavutköy-Başakşehir-Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla'da, İzmir'de ise Merkez, Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, Seferihisar, Torbalı ve Urla'da inşa edilecek.

TOKİ sosyal konut ve arsa başvurusu için e devlet ekranı TIKLAYIN

ÖZGÜN TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacağı belli oldu: Hangi ilde TOKİ arsa satacak?

ÖZGÜN TOKİ başvuruları 19 Eylül’e kadar TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak

ÖZGÜN Gençlerin geliri 18 bin ve 16 binin üzerindeyse TOKİ'ye başvurabilir mi? TOKİ genç başvuru şartları