Toplu Konut İdaresi (TOKİ) afet konutları çalışmalarına hızla başladı. Kahramanmaraş depreminde yıkılan binaların yerine yatay mimari anlayışıyla TOKİ deprem bölgesinde yeni evler inşa ediliyor. Bunun yanı sıra deprem nedeniyle ara verilen TOKİ İstanbul kura çekimi tarihlerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde, Tuzla'da 30 Kasım'da yapılan kurası sonrası süreç İstanbul'a yapılacak sosyal konutların Başakşehir ve Arnavutköy etabına geldi.Peki, TOKİ İstanbul (Arnavutköy ve Başakşehir) kura çekimi ne zaman?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ İstanbul kura tarihi netlik kazanmadı. Etaplar halinde ilerleyen TOKİ kuraları için Mart ayında tamamlanacak açıklaması yapılmıştı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkiledi. Çok sayıda bina yıkıldı ve kayıplar verildi. Deprem felaketi nedeniyle kuralar da ertelendi. İstanbul kura tarihi ile ilgili TOKİ'den resmi bir açıklama yapılmadı.

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHLERİ

TOKİ İstanbul kura çekiminin ne zaman yapılacağı son gelişmelerle takip ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi "İlk Evim İlk İş Yerim" kura çekimleri Kahramanmaraş depremi nedeniyle durdurulmuştu. TOKİ İstanbul kura listesi kabul edilenler ve edilmeyenler ise paylaşıldı. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri çekiliş tarihi ise henüz TOKİ tarafından açıklanmadı. İlk etapta yapılacak 250 bin konutun 50 bini İstanbul'a, bunlardan da 20 bin 908 âdeti Tuzla'ya yapılacağı belirtilmişti.

TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞİ KABUL EDİLENLER VE İPTAL EDİLENLER LİSTESİ

TOKİ geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden yeni bir duyuru yaptı. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılacak TOKİ konutları için çekilişe katılacak ve katılmayacak kişilerin listesi yayınlandı. TOKİ’nin istediği şartları oluşturan kişiler de Engelli, Emekli, Genç, Diğer (Normal), Şehit Yakını, Terör Malulü ve Gazi kategorisinden çekilişe katılabiliyor. İşte kabul edilenler ve reddedilenler…

TOKİ İSTANBUL’DA NEREYE KONUT YAPACAK?

TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak. 81 ilde en fazla konut İstanbul’a yapılacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa’da 8.650 konut inşaa edilecek.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

TOKİ İSTANBUL’DA NEREYE KONUT YAPACAK?

TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak. 81 ilde en fazla konut İstanbul’a yapılacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa’da 8.650 konut inşaa edilecek.

TOKİ İSTANBUL TUZLA İLK ETAP KURA SONUÇLARI











