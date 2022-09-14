TOKİ 28 ilde 10 bin sanayi sitesi yapacak: İşte TOKİ işyeri yapılacak iller...

TOKİ işyeri başvuruları ne zaman, şartları neler, başvuru ücreti ne kadar? İşte TOKİ sanayi sitesi ödeme planları

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli vatandaş için, 5 yılda 500 bin konut, 250 bin altyapılı arsa ve 50 bin işyerinin satışa sunulacağını söyledi. TOKİ işyeri başvuru şartları neler? TOKİ işyeri başvuru ücreti ne kadar oldu? TOKİ 10 bin sanayi sitesi fiyatları ve taksit ödemeleri ne kadar? TOKİ işyeri başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular kademeli olarak başladı. Peki projenin başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

TOKİ ne kadar işyeri yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda 12 ilde, 3 bin 930'u tamamlanmış, toplam 10 bini aşan sanayi tipi iş yeri projesi yürüttüklerini söyledi.

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Kampanyanın ilk etabı kapsamında, 10 bin yeni iş yerini daha küçük ve orta ölçekli sanayicilerin hizmetine sunacaklarını belirten Erdoğan, inşa edecekleri iş yerlerinin, ülkenin yatırımına, üretimine, sanayisine ve istihdamına hatırı sayılır bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlarca farklı sektöre yayılan tamir ve imalat kollarında yoğunlaşan küçük işletmelere hitap eden sanayi tipi iş yerlerimiz, 100 bine yakın ek istihdam sağlayacaktır. Bu iş yerlerini, 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız. Tüm bu yatırımların daha ilk çivileri çakılır çakılmaz sanayi çarkları hızlanmaya, ekonomimiz güçlenmeye ve 200 bin yeni istihdamla iş gücümüz kazanmaya başlayacaktır. İlk evim, ilk iş yerim projesinin 81 ilimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

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TOKİ işyeri başvuru şartları neler?

Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sanayi projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır.

TOKİ işyeri başvuru şartları neler?

TOKİ işyeri başvurularına aynen konut ve arsada olacağı gibi yoğun bir talebin yaşanacağı tahmin edilirken, TOKİ sanayi sitelerine başvuracakların işyeri başvuru şartlarını sorgulamayı sürdürüyor. İşte TOKİ işyeri başvuru şartları:

• TC Vatandaşı olmak

• Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

• 18 yaşını doldurmuş olmak

• Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler

• Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

TOKİ işyeri başvuru bedeli ve ödeme planları

• Başvuru bedeli : 2000 TL

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• İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,

• Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)

TOKİ işlerim başvuruları nereden yapılacak?

TOKİ işyerim projesi kapsamında işyeri başvurusunda bulunacaklar başvurularını e-devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacaktır. TOKİ işyeri başvuru ekranı için tıklayın.

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