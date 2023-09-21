TOKİ indirim kampanyası
TOKİ’den konut ve iş yeri alan kişilerin ödemelerinde önemli bir avantaj elde edecekleri indirim kampanyası için başvurular alınmaya başlandı. İlgili şartları yerine getiren kişiler yüzde 25 indirimden faydalanabilecekler. TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları neler? TOKİ yüzde 25 indirim başvurusu nasıl yapılır?
TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ'nin, 21 Haziran 2022 öncesinde yapılan evlerle ilgili kampanya başlatacağının müjdesini vermişti. Yüzde 25 indirim kampanyası 19 Ekim'de sona erecek. Borcunu peşin ödeyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak.
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları neler?
Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.
Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanabilecek.
- İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.
- Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2022 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.
- Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.
TOKİ kampanyaları neler?
TOKİ'nin düzenlediği kampanyalardan bazıları şunlardır:
TOKİ indirim kampanyaları
TOKİ, belirli dönemlerde indirim kampanyaları düzenleyerek, konut bedellerinde indirim yapmaktadır.
TOKİ'nin kampanyalarından yararlanmak için, TOKİ'nin web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabilir.
2023 yılı için TOKİ tarafından düzenlenen kampanyalar şunlardır:
TOKİ %25 indirim kampanyası: TOKİ, 21 Eylül - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik %25 indirim kampanyası düzenlemektedir. TOKİ'den konut satın alan vatandaşlar, konut bedelini peşin ödeyerek, vade farkı ödemeden tapularını hemen alabilirler. TOKİ'den konut satın alan vatandaşlar, konut bedelini taksitle ödeyerek, 180 aya kadar vade seçeneğinden yararlanabilirler.
TOKİ'nin kampanyalarından yararlanmak için, TOKİ'nin web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabilir.