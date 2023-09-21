Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi. Bakan Kurum, “Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı." açıklamasında bulundu. Peki, THY ve Emlak Konut projesi başvurusu nereden, nasıl yapılır? İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy konut başvurusu şartları neler? THY ve Emlak Konut projesi başvuru ücreti ne kadar?