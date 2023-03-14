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TOKİ Kayseri arsa kura sonuçları canlı yayında belli oluyor

Toplamda 1 milyon 177 bin 56 kişinin başvurduğu "İlk Evim Arsa" projesinde Kayseri arsa kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Kayseri merkezde 1650 müstakil arsa hak sahibi TOKİ kura sonuçları ile belli olacak. Kura çekimi saat 10.00 itibari ile başlayacak, http://toki.tv ve YouTube hesabından canlı yayınlanacak.

11:01 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
TOKİ Kayseri arsa çekilişi

TOKİ Kayseri arsa çekilişi

İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa adlı sosyal konut projesi kapsamında arsa kuraları il il çekilmeye devam ediyor. 13-17 Mart kura çekimi tarihleri takvimi Bakan Kurum tarafından açıklandı. Buna göre, 14 Mart Salı bugün Kayseri arsa kura çekimleri yapılacak. Böylece Kayseri Merkez'de 1650 müstakil arsa hak sahibini bulacak.

KAYSERİ TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ BUGÜN YAPILIYOR

Kayseri kuraları 14 Mart Salı günü (bugün) gerçekleştirilecek. Çekiliş sonrası Kayseri'de 1650 müstakil arsanın hak sahibi belirlenecek. Başvuru yapan kişiler, arsa sahibi olup olmadıkları bilgisini Kayseri TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla öğrenebilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.



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#toki kayseri arsa çekilişi
#toki arsa kura çekilişi
9 dakika önce
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TOKİ Kayseri arsa kura sonuçları canlı yayında belli oluyor
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