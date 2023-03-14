TOKİ İstanbul sosyal konut kuralarında İlk Evim Projesi için kura çekilişleri için tarihler netleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da bulunan Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 50 bin konut kura çekimi için tarihleri açıkladı. Peki, TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman? İşte 2023 TOKİ tuzla kura sonuçları isim listesi...