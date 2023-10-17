TOKİ Kırşehir Mucur konutları teslim tarihi
TOKİ'den Kırşehir Mucur'da inşa edilen 253 konut için duyuru geldi. Buna göre mevcut konutlar hak sahiplerine teslim edilecek.
TOKİ Kırşehir Mucur konutları ne zaman teslim edilecek?
TOKİ'den yapılan açıklamada, "Kırşehir Mucur'da inşa edilen 253 konutumuz hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Konutlarımız 16-31 Ekim 2023 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Proje ile beraber kamelyaları, fitness alanları, çocuk oyun alanları ve tüm sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam alanı oluştu." ifadelerine yer verildi.
TOKİ Kırşehir Mucur konut teslimi için gerekli belgeler neler?
Konut tesliminde gereken belgeler şu şekilde:
Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),
Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,
Belirtilen tarihlerde ilgili şantiyeden konut teslim alınacak. İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacak. Bu nedenle belgelerin eksiksiz olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.