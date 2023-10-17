|
Özgün

TOKİ Kırşehir Mucur konutlarının teslim tarihi belli oldu

TOKİ Kırşehir Mucur konutları teslim tarihi belli oldu. TOKİ Kırşehir Mucur konutlarının teslim tarihi 16-31 Ekim 2023 tarihleri arasındadır. Konutlar, hak sahiplerine sözleşme imzalama tarihlerini takip eden ay itibariyle teslim edilecektir. Peki TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte TOKİ Kırşehir Mucur konutları teslim tarihi ve gerekli belgeler...

09:04 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
TOKİ Kırşehir Mucur konutları teslim tarihi

TOKİ Kırşehir Mucur konutları teslim tarihi

TOKİ'den Kırşehir Mucur'da inşa edilen 253 konut için duyuru geldi. Buna göre mevcut konutlar hak sahiplerine teslim edilecek.

TOKİ Kırşehir Mucur konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ'den yapılan açıklamada, "Kırşehir Mucur'da inşa edilen 253 konutumuz hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Konutlarımız 16-31 Ekim 2023 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Proje ile beraber kamelyaları, fitness alanları, çocuk oyun alanları ve tüm sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam alanı oluştu." ifadelerine yer verildi.

TOKİ Kırşehir Mucur konut teslimi için gerekli belgeler neler?

Konut tesliminde gereken belgeler şu şekilde:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

Belirtilen tarihlerde ilgili şantiyeden konut teslim alınacak. İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacak. Bu nedenle belgelerin eksiksiz olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.



#TOKİ
#TOKİ Kırşehir Mucur konutları
#toki konutları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde büyük indirim başladı: Yeni fiyat kataloğu yayınlandı