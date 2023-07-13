Toplu Konut İdaresi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Çevre Şehircilik Bakanlığı koordinesinde 42 ilde 182 konutun satılacağına yer verildi. Açık artırma yöntemi ile yapılacak satış iel ilgili detaylar, TOKİ sayfasında şu şekilde verildi:

TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta?

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sundu. Açık artırma 01 Ağustos 2023 Salı günü saat 10.30’da yapılacak.

TOKİ açık artırma konut satışları nerede?

Açık artırma Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek."

TOKİ hangi illerede açık artırma konut satışı yapacak?

TOKİ resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada konut satışı yapılacak iller şu şekilde bildirildi; "Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak "

TOKİ açık artırma konutları aylık taksit ödemesi ne kadar?

Ödemelerde taksitler 6 ayda bir belirlenecek. Memur maaşa artışı oranında taksitlerde de artış olacak. Öte yandan evler satın alındıktan sonra 1 yıl süre ile satılamayacak. Hemen teslim olacak evlerin hangi katta olduğu, adresi ve projenin adı gibi detaylar da emlakmuzayede.com.tr adresinden öğrenilebilecek.

TOKİ açık artırma peşinat ne kadar?

Satışa sunulan konutlar %25 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.

TOKİ açık artırma satış fiyatları ne kadar?

TOKİ konut açık artırma ne zaman? 42 ilde 182 konut satılacak. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları listesi de açıklandı.

TOKİ açık artırma ile satış başvuru şartları neler?

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmektedir.

Evin fiyatına göre 50 bin, 100 bin ve 200 bin katılım teminatı istenecek. Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır.