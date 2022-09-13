TOKİ 2+1 ve 3+1 konut fiyatları belli oldu!

Ev alma hayali kuran ancak yüksek fiyatlardan dolayı hayallerini erteleyen milyonlarca vatandaş için TOKİ öncülüğünde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine imza atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle; Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyasının tanıtım toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Bu sürece katkı verecek herkese teşekkür ediyor vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de asırlık hizmetlerle eserlerle, projelerle buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal bile edemeyeceği atılımla tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik.

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Şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya özel önem verdik. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz.

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konutlarında başvurularının yarın ’14 Eylül Çarşaba günü başlaycağını, ekim sonuna kadar başvuruların süreceğini açıkladı. 2023-2028 yılları arasında 500 bin konut inşa edilecek. Proje ev ve kira fiyatlarını da düşürecek.

Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa. Konut yapımına müsait altyapısı olan arsa. 50 bin iş yeri yapıp milletimize sunacağız. Bunların içerisinde oturan vatandaş sayısını 10 milyonun üzerine çıkaracağız. İsmini de ilk evim, ilk iş yerim olacak. Hane sayısı bakımından İstanbul'un 4'te birine Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşit olacak.

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İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep'te TOKİ ne kadar konut yapacak?

Çarpan etkisiyle 2 trilyondan fazla ekonomik etki sağlayacak bir projeyi sizlerle paylaşıyoruz. Ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşların konuta erişimini de kolaylaştıracaktır. Ülkemizdeki konut sahipliği sayısını da artıracaktır. Bu devasa projenin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut, 250 bin arsa ve 10 bin iş yerini hizmete sunacağız. İlk etap konutlarımızdan 50 binini istanbul, 18 binini Ankara, 12 bin 500'ünü İzmir, 10 binini Gaziantep'te inşa edeceğiz.

TOKİ sosyal konut kontenjanları

Şehit yakını ve gazilere 12 bin 500 konut. Engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. 18-30 yaş arası gençler için de kontenjan oluşturduk, 50 bin konutu yarınlarımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik.

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TOKİ 2+1 ve 3+1 konut fiyatları

Maliyet fiyatları üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Vatandaşlarımız 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 kliradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.

İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde 16 bin lira olan vatandaşlarımız başvurabilecektir. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere ise fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak TOKİ'den ev almaya çalışanlar hem ödediklerini kaybedecek hem evlerini kaybedecek. Sıkı bir denetim mekanizması kuracağız."

ÖZGÜN TOKİ arsa başvuru ücreti! 100 bin TOKİ arsalarına yoğun talep!