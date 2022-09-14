e-devlet TOKİ başvuru ekranı: 2+1, 3+1 başvuru ücreti, peşinat, sözleşme ve konut teslim tarihlerinde detaylar belli oldu

TOKİ kura çekimi ve başvuru şartları, sosyal konut projesinin başlaması ile gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut projesine ilişkin detayları açıklamasının ardından TOKİ konutlarına yoğun ilgi söz konusu oldu. TOKİ başvuruları 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 141 bin başvuru yapıldığını duyurdu.

e devlet giriş TOKİ başvuru ekranı

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvuruları kademeli olarak alınıyor.

TOKİ başvuru TC kimlik numarasının son hanesine göre ne zaman yapılacak?

Bugün (14 Eylül) TC kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 2,4,6,8 numaralar da sırasıyla bugünden itibaren başvurabilecek.

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19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak.

Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

TOKİ konut fiyatları 2+1, 3+1

2+1 konut:

608 bin lira (2 bin 280 lira taksit, 240 ay vade)

3+1 konut: 850 bin lira (3 bin 187 lira taksit, 240 ay vade)

TOKİ konut başvuru ücreti ne kadar yatırılacak?

TOKİ başvuru ücreti 500 lira olarak Ziraat Bankası'na yatırılacak.

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TOKİ arsa müstakil (350-500 metre kare) hisseli arsa fiyatları ne kadar?

350-500 metrekarelik arsalar: 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)

Hisseli parseller:

112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade)

TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

TOKİ arsa başvuru ücretleri de yine 500 lira.

TOKİ işyeri fiyatı ne kadar?

350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)

Başvuru bedeli: 2000 lira

E devlet üzerinden TOKİ başvurusu nasıl yapılacak?

Başvuru sahibi;

• E-devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.

• Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.

• E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

• Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

• E-Devlet başvuruları 28/10/2022 tarihinde sona erecektir.

• E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecektir.

• E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

• Başvuru işlemlerini E-Devlet üzerinden yapan vatandaşların başvuru işlemleri yukarıda belirtilen şekilde tamamlanacak olup, ayrıca Banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacaktır.

E DEVLET TOKİ BAŞVURU EKRANI

TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ sosyal konutlarına başvurular 31 Ekim'de sona erecek. TOKİ konutlarına başvuranlar ise bir yandan TOKİ konut kuraları ne zaman çekilecek, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? sorularını sormakta. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut kura çekimi ile ilgili şunları söyledi;

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608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır."

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