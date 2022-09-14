Özgün TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte 2+1, 3+1 dairelerin kura çekilişi tarihleri
ÖZGÜN HABERLER

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte 2+1, 3+1 dairelerin kura çekilişi tarihleri...

TOKİ konut başvuruları bugün başladı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde geliştirilen proje kapsamında TOKİ'den ev sahibi olma fırsatının heyecanını yaşıyor. TOKİ başvurusu yapmayı düşünen kişiler kura tarihlerini merak ediyor. Peki, TOKİ konut kura çekilişi ne zaman yapılacak, 2+1, 3+1 kuraları ne zaman çekilecek? Bakan Kurum TOKİ kuralarının çekileceği tarihi açıkladı!

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ kura çekiliş tarihi: 2+1, 3+1 dairelerin kura çekilişi ne zaman, nasıl yapılacak?
TOKİ kura çekilişi tarihi 2022

TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nde başvuru tarihleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında detayları duyurdu. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi ise TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi kura çekilişinin ne zaman yapılacağı merak ediyor.

TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TOKİ başvuruları bugün 14 Eylül itibariyle başladı.

TOKİ TAKSİTLERİ VE ÖDEME PLANI NASIL?

Vatandaşlar toplamda 608 bin TL fiyata sahip 2+1 konutlara 2 bin 280 TL’lik taksitlerle, 240 ay vade ile sahip olacak.

Toplam 850 bin TL fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 TL’den başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapabilecek.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ konut kuralarının 2023'ün ilk çeyreğine kadar yapılacağını açıkladı.

BAŞVURULAR'DA T.C KİMLİK DETAYINA DİKKAT!

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacak.

T.C. kimlik numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Eylül Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 18 Eylül Pazar, 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

Bakan Kurum konuşuyor
GÜNDEM
Bakan Kurum konuşuyor

TOKİ başvuru ekranı: E-devlet'ten TOKİ'ye nasıl başvurulur? (turkiye.gov.tr)
ÖZGÜN
TOKİ başvuru ekranı: E-devlet'ten TOKİ'ye nasıl başvurulur? (turkiye.gov.tr)
Kraliçenin tabutundadikkat çeken ayrıntı

​30 yıl önce hazırlandı: Nedeni kraliyet tarihine dayanıyor.
Eskişehirde heyecanlandıran keşif

Eskişehir'de heyecanlandıran keşif

Osmanlı'nın ilk fethettiği kalede bulundu.
Enflasyonu düşürmek temel önceliğimiz

Türkiye'nin 2023-2025 yatırım programı belli oldu: Fiyat istikrarı ve tasarruf vurgusu

​Sürgündeki belediye başkanı açıkladı

Ayakta bile yürünmüyor jeneratör de bulunuyor.

​Yanından hiç ayrılmıyor: Tüm dünyada merak uyandırdı.

Bakan Kurum tarihi projedeki rakamları açıkladı.

​Her gün binlerce kişi yanından geçiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.