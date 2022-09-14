TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte 2+1, 3+1 dairelerin kura çekilişi tarihleri...

TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nde başvuru tarihleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında detayları duyurdu. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi ise TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi kura çekilişinin ne zaman yapılacağı merak ediyor.

TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TOKİ başvuruları bugün 14 Eylül itibariyle başladı.

TOKİ TAKSİTLERİ VE ÖDEME PLANI NASIL?

Vatandaşlar toplamda 608 bin TL fiyata sahip 2+1 konutlara 2 bin 280 TL’lik taksitlerle, 240 ay vade ile sahip olacak.

Toplam 850 bin TL fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 TL’den başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapabilecek.

REKLAM

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ konut kuralarının 2023'ün ilk çeyreğine kadar yapılacağını açıkladı.

İlk Evim İlk İş Yerim

Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var.



Başvurular gece itibarıyla başladı. 😊https://t.co/JhgghiRnFe’den ya da bankalar aracılığıyla 31 Ekim’e kadar başvuru yapabilirsiniz. — Murat KURUM (@murat_kurum) September 14, 2022

BAŞVURULAR'DA T.C KİMLİK DETAYINA DİKKAT!

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacak.

T.C. kimlik numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Eylül Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 18 Eylül Pazar, 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

REKLAM

GÜNDEM Bakan Kurum konuşuyor