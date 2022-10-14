TOKİ kura çekiliş tarihleri netleşti! İşte 2+1, 3+1 dairelerin kura çekilişi tarihleri...

TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nde başvuruları devam ediyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve kura çekimi için tarih verdi. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi ise TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi kura çekilişinin ne zaman yapılacağı merak ediyor.

TOKİ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

TOKİ başvuruları bugün 14 Eylül itibariyle başladı. 31 Ekim'e kadar devam edecek.

TOKİ TAKSİTLERİ VE ÖDEME PLANI NASIL?

Vatandaşlar toplamda 608 bin TL fiyata sahip 2+1 konutlara 2 bin 280 TL’lik taksitlerle, 240 ay vade ile sahip olacak.

Toplam 850 bin TL fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 TL’den başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapabilecek.

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TOKİ PEŞİNATLARI NE KADAR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini 1 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Alıcılar iş yerlerine yüzde 25, yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olurken Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde peşinat fiyatları %10 oranında olacak.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.

Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

BAKAN KURUM 2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNİ GÖSTERMİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ konut kuralarının 2023'ün ilk çeyreğine kadar yapılacağını açıkladı.

Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

İlk Evim İlk İş Yerim

Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var.



Başvurular gece itibarıyla başladı. 😊https://t.co/JhgghiRnFe’den ya da bankalar aracılığıyla 31 Ekim’e kadar başvuru yapabilirsiniz. — Murat KURUM (@murat_kurum) September 14, 2022

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

Kura çekimi başvuru bedelleri, Kasım ayında yapılacak kura çekimi sonrasında vatandaşlara geri iade edilecek.

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ÖZGÜN TOKİ BAŞVURU EKRANI (turkiye.gov.tr e-Devlet Sosyal Konut ve İşyeri Başvurusu)