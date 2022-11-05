Toki kuralarının çekileceği tarih netleşti! Bakan Kurum'dan kura çekilişi tarihi açıklama

Cumhuriyet tarihinin dev projesiyle alakalı TOKİ kura sonuçları gündemden düşmüyor. İlk Evim başvuruları tamamlandı. Başvuruların ardından 3+1 2+1 2022 isim listesi canlı yayında yapılacak TOKİ kura çekimi sonrası belli olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Toki kuralarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNDE İLK TARİH BELLİ OLDU!Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kura çekimlerimizin tamamını Mart 2023 ayından tamamlayacağız." açıklamasında bulundu.
Bakan Kurum ilk kura çekilişinin 7 Kasım 2022 tarihinde Şırnak ve Ardahan'da yapılacağını açıkladı.