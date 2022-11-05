Özgün Toki kuralarının çekileceği tarih netleşti Bakan Kurumdan kura çekilişi tarihi açıklama
ÖZGÜN HABERLER

Toki kuralarının çekileceği tarih netleşti! Bakan Kurum'dan kura çekilişi tarihi açıklama

TOKİ kura çekimi sonuçları tarihi için geri sayım başlamış durumda. TOKİ Sosyal Konut Projesi başvurusu 31 Ekim 2022 tarihinde sona ermesiyle gözler TOKİ sonuçlarına çevrilmiş durumdayken son dakika açıklaması geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TOKİ konut kuralarının yapılacağı ilk tarihi açıkladı. Bakan Kurum kura çekilişine ilk olarak Şırnak ve Ardahan illerinden başlanacağını duyurdu. Peki, TOKİ konut kuraları ne zaman çekilecek? Hangi il konut kurası hangi tarihte olacak? İşte Bakan Kurum'un son dakika açıklamalasının ayrıntıları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu! Bakan Kurumdan son dakika ilk TOKİ kura tarihleri açıklaması!
TOKİ kura çekilişi

Cumhuriyet tarihinin dev projesiyle alakalı TOKİ kura sonuçları gündemden düşmüyor. İlk Evim başvuruları tamamlandı. Başvuruların ardından 3+1 2+1 2022 isim listesi canlı yayında yapılacak TOKİ kura çekimi sonrası belli olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Toki kuralarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNDE İLK TARİH BELLİ OLDU!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kura çekimlerimizin tamamını Mart 2023 ayından tamamlayacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum ilk kura çekilişinin 7 Kasım 2022 tarihinde Şırnak ve Ardahan'da yapılacağını açıkladı.

TOKİ Başkanı Bulut: Sosyal konut ve arsa projesine 5 milyon 100 bin başvuru oldu
EKONOMİ
TOKİ Başkanı Bulut: Sosyal konut ve arsa projesine 5 milyon 100 bin başvuru oldu
Aracını yolunortasına bırakıp gitti

Aracını yolun
ortasına bırakıp gitti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilginç olay.
Kayaların arasında gizli

Kayaların arasında gizli

Ulaşmak için 11 metrelik merdiven yaptılar.
Gazianteptebanliyö hattı açılıyor

Gaziantep'te
banliyö hattı açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziray ile toplu açılış tören alanına geldi.

​Sosyal konut projesinde ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekilecek.

​Bakan Karaismailoğlu: 8 şehrimizi hızlı tren konforuna ulaştırdık bu sayı 52'ye çıkacak.

​Fransız model o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kayseri yollarında hizmete başladı.

​Rize'de fıkra gibi olay.

NATO: Rusya nükleer savaşın kazananı olmayacağını anlamalı.

Dört bin yıl önce sığınmak için yapılmış.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.