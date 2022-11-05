Toki kuralarının çekileceği tarih netleşti! Bakan Kurum'dan kura çekilişi tarihi açıklama TOKİ kura çekimi sonuçları tarihi için geri sayım başlamış durumda. TOKİ Sosyal Konut Projesi başvurusu 31 Ekim 2022 tarihinde sona ermesiyle gözler TOKİ sonuçlarına çevrilmiş durumdayken son dakika açıklaması geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TOKİ konut kuralarının yapılacağı ilk tarihi açıkladı. Bakan Kurum kura çekilişine ilk olarak Şırnak ve Ardahan illerinden başlanacağını duyurdu. Peki, TOKİ konut kuraları ne zaman çekilecek? Hangi il konut kurası hangi tarihte olacak? İşte Bakan Kurum'un son dakika açıklamalasının ayrıntıları...

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