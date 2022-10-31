TOKİ Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya 2+1, 3+1 kura çekimi ne zaman, sonuç tarihi

İlk Evim projesi kapsamında e-Devlet başvuruları bugün (28 Ekim 2022) sona ererken, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin proje İlinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Çanakkale, Balıkesir Bursa Kütahya 2+1, 3+1 2022 isim listesi ne zaman belli olacak? TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi. Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

TOKİ 2+1, 3+1 konut kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek. TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura çekiliş sonuçları e devlet üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın.

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TOKİ Balıkesir konutları nelere yapılacak?

- ALTIEYLÜL - AYVALIK - BANDIRMA - BİGADİÇ - HAVRAN - İVRİNDİ - MARMARA - SAVAŞTEPE - SINDIRGI - SUSURLUK

TOKİ Bursa konutları nelere yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesi Bursa'nın Büyükorhan, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Karacabey, Keles, Kestel, Mustafa Kemal Paşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir ilçelerinde yapılacak

Kütahya TOKİ konutları nereye hangi ilçeye yapılacak?

Merkez

Simav

Tavşanlı

TOKİ konutlarının temelleri ne zaman atılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı.

ÖZGÜN TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?

ÖZGÜN TOKİ müstakil arsalara yapılacak konutların görüntüsü paylaşıldı

ÖZGÜN TOKİ arsa başvuru kılavuzu: TOKİ arsa sorularına kısa cevaplar