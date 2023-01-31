|
Özgün

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kütahya TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında, konutların ilk kuraları Şırnak ve Ardahan'da çekildi. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya TOKİ sosyal konut başvurusunu yapanların kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte heyecanı bir kat daha arttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kuraların mart ayına kadar tamamlayacaklarını duyurdu. Sosyal konut kuraları da etaplar halinde çekiliyor. TOKİ kuraları 23-28 Ocak'ta Bursa'da, 29-31 Ocak’ta Balıkesir’de, 1 Şubat’ta Çanakkale’de ve 5-6 Şubat Kütahya’da çekilecek. Peki TOKİ Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

08:51 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
TOKİ kura sonuçları: Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya konut çekimi ne zaman?

TOKİ kura sonuçları: Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya konut çekimi ne zaman?

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde kura çekimi süreci başladı. 250 bin konut için başvurular 31 Ekim'de sona ermiş, yaklaşık 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştı. Milyonlarca vatandaşın beklediği ilk kura çekimi Şırnak ve Ardahan'da yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura ekimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Balıkesir Bandırma TOKİ kura sonuçları isim listesi

  • Penbe Aktaş
  • Yüksel Kahraman
  • Muhsin Barka
  • Şinasi Berkan
  • Güldane Ündar
  • İbrahim Ergun Ülkü
  • Ali Koç
  • Ahmet Kaplan
  • bünyemi Tatkaya
  • Aydın Eser
  • Mustafa Karabey
  • Sıtkı Oruç
  • Zülbiye Tezol
  • Ali BaliMuharrem Yürür
  • Mehmet Engin
  • Gülcan Akbaba
  • Mümin Yiğit Kaplan
  • Kadriye Tecimen
  • Tolga Sürer
  • Kaan Kantar
  • Çağdaş Çavuşoğlu
  • Mehmet Ali Özbek
  • Vahdettin Özcan
  • Selami Teyfikoğlu

Bursa TOKİ Kura Sonuçları isim listesi

Bursa Karacabey Karakoca Mahallesi TOKİ kura sonuçları isim listesi

Yasemin Narı

Gamze Güz

Mehmet Fatih Uray

Tuğba Sezer

Gökhan Ayçiçek

Muhammed Şener

Sabri Çiçekay

Zehra Özel

Hasan Kalkan

Metin Erol

Gizem Demir

Enes Burhan

Sevginar Mutlu

Alihan Kuzgun

Hilal Kılıç

Derya Gültekin

Serkan Bahçıvan

Elif Sivri

Çağrı Ay

Yasemin Üzülmez

Ali Oturan

Sümeyye Kandemir

Eymen Su Ayçiçek

Mustafa Akgümüş

Oktay İzli

Yasemin Narı

Gamze Güz

Furkan Demir

Cahide Cahan

Enes Armağan

Zübeyde Turgut

Oğuzhan Çoban

Yalçın Kılıçarslan

Emine Kızmaz

Osman Nuri Burta

Alaaddin Tayfur

Ömer Gün

Canberk Mert

Mehmet Nuri Eryüz

Zeynep Güneş

Kadir Oturan

Adem Emre

Hayriye Mutlu

Serhat Büke

Cüneyt Akan Tekdaloğlu

İkbale Dönmez

Yusuf Polat

Ercan Özel

Latif Doruk

Pınar Hande Ağaoğlu

Mehmet Uygar Kahraman

Selim Yavuz

Nihat Salim

İsmail Batı

Veli Kutlu

Merve Can Bahşi

Ayşenur Demir

Azra Kahraman

Habibe Çalışkan

Tülay Akyol

Bayram Matur

Tekin Aldun

Simge Hepgül

Senanur Kütük

Ömer Eren

Deniz Okcan

Çilem Deniz Erzincanlı

Remzi Demirkıran

Mustafa Esan

Recai Doğan

Bursa TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

TOKİ Bursa kura çekiliş tarihleri belli oldu. Buna göre, Bursa'da TOKİ kuraları 23 ve 28 Ocak tarihlerinde çekilecek.

29-31 Ocak’ta Balıkesir’de, 1 Şubat’ta Çanakkale’de ve 5-6 Şubat Kütahya’da çekilecek.

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 7’nci etap kuralarının 12 ilde 8 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi. Açıklamada, 36 bin 568 hak sahibi için yapılacak çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle sıralandı:

  • "23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut, 23-24 Ocak Isparta 1828 konut, 25 Ocak Burdur 1454 konut, 26-27 Ocak Denizli 3 bin 150 konut, 28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut, 29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut, 30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut, 1 Şubat Çanakkale 1290 konut, 1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut, 4 Şubat Uşak 1050 konut, 5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut, 7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut."

TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ 2+1, 3+1 konut kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek. TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura çekiliş sonuçları e devlet üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ Balıkesir konutları nelere yapılacak?

  1. - ALTIEYLÜL
  2. - AYVALIK
  3. - BANDIRMA
  4. - BİGADİÇ
  5. - HAVRAN
  6. - İVRİNDİ
  7. - MARMARA
  8. - SAVAŞTEPE
  9. - SINDIRGI
  10. - SUSURLUK

TOKİ Bursa konutları nelere yapılacak?

  • TOKİ sosyal konut projesi Bursa'nın Büyükorhan, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Karacabey, Keles, Kestel, Mustafa Kemal Paşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir ilçelerinde yapılacak

Kütahya TOKİ konutları nereye hangi ilçeye yapılacak?

  • Merkez
  • Simav
  • Tavşanlı

TOKİ konutlarının temelleri ne zaman atılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı.

TOKİ iş yeri başvurusu ne zaman sona erecek?
TOKİ iş yeri başvurusu ne zaman sona erecek?

TOKİ işyeri başvuru ekranı açıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında konut başvuruları 14 Eylül'de başlamıştı. Başvuruları yoğun katılım devam ederken, konutlarda son başvuru tarihi 31 Ekim. TOKİ konut projeli 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular da start aldı. Hem arsa hem işyeri başvuruları 10 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arsa ve işyeri başvurularına ilişkin şartları açıkladı. Peki TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılacak, şartları neler? TOKİ işyeri hangi illerde olacak, yapılacak? İşte, 2022 TOKİ işyeri başvurusu ve şartları hakkında merak edilen detaylar...

#Çanakkale
#Balıkesir
#Bursa
#Kütahya
#Çanakkale TOKİ
#Balıkesir TOKİ kura sonuçları
#Bursa sonuçları isim listesi
40 dakika önce
default-profile-img
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kütahya TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
İstanbul'da kar yağışı için saat verildi
Azerbaycan İstihbarat Servisi İranlı personelin şehitlerini taşımasına izin vermedi
EYT Meclis takvimi açıklandı: Teklif Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak
AB'de elektrik üretiminde rüzgar ve güneş devri
Alparslan: Büyük Selçuklu 45. Bölüm Fragmanı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.