TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde kura çekimi süreci başladı. 250 bin konut için başvurular 31 Ekim'de sona ermiş, yaklaşık 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştı. Milyonlarca vatandaşın beklediği ilk kura çekimi Şırnak ve Ardahan'da yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura ekimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Balıkesir Bandırma TOKİ kura sonuçları isim listesi

Penbe Aktaş

Yüksel Kahraman

Muhsin Barka

Şinasi Berkan

Güldane Ündar

İbrahim Ergun Ülkü

Ali Koç

Ahmet Kaplan

bünyemi Tatkaya

Aydın Eser

Mustafa Karabey

Sıtkı Oruç

Zülbiye Tezol

Ali BaliMuharrem Yürür

Mehmet Engin

Gülcan Akbaba

Mümin Yiğit Kaplan

Kadriye Tecimen

Tolga Sürer

Kaan Kantar

Çağdaş Çavuşoğlu

Mehmet Ali Özbek

Vahdettin Özcan

Selami Teyfikoğlu

Bursa TOKİ Kura Sonuçları isim listesi

Bursa Karacabey Karakoca Mahallesi TOKİ kura sonuçları isim listesi

Yasemin Narı

Gamze Güz

Mehmet Fatih Uray

Tuğba Sezer

Gökhan Ayçiçek

Muhammed Şener

Sabri Çiçekay

Zehra Özel

Hasan Kalkan

Metin Erol

Gizem Demir

Enes Burhan

Sevginar Mutlu

Alihan Kuzgun

Hilal Kılıç

Derya Gültekin

Serkan Bahçıvan

Elif Sivri

Çağrı Ay

Yasemin Üzülmez

Ali Oturan

Sümeyye Kandemir

Eymen Su Ayçiçek

Mustafa Akgümüş

Oktay İzli

Yasemin Narı

Gamze Güz

Furkan Demir

Cahide Cahan

Enes Armağan

Zübeyde Turgut

Oğuzhan Çoban

Yalçın Kılıçarslan

Emine Kızmaz

Osman Nuri Burta

Alaaddin Tayfur

Ömer Gün

Canberk Mert

Mehmet Nuri Eryüz

Zeynep Güneş

Kadir Oturan

Adem Emre

Hayriye Mutlu

Serhat Büke

Cüneyt Akan Tekdaloğlu

İkbale Dönmez

Yusuf Polat

Ercan Özel

Latif Doruk

Pınar Hande Ağaoğlu

Mehmet Uygar Kahraman

Selim Yavuz

Nihat Salim

İsmail Batı

Veli Kutlu

Merve Can Bahşi

Ayşenur Demir

Azra Kahraman

Habibe Çalışkan

Tülay Akyol

Bayram Matur

Tekin Aldun

Simge Hepgül

Senanur Kütük

Ömer Eren

Deniz Okcan

Çilem Deniz Erzincanlı

Remzi Demirkıran

Mustafa Esan

Recai Doğan

Bursa TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

TOKİ Bursa kura çekiliş tarihleri belli oldu. Buna göre, Bursa'da TOKİ kuraları 23 ve 28 Ocak tarihlerinde çekilecek.

29-31 Ocak’ta Balıkesir’de, 1 Şubat’ta Çanakkale’de ve 5-6 Şubat Kütahya’da çekilecek.

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 7’nci etap kuralarının 12 ilde 8 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi. Açıklamada, 36 bin 568 hak sahibi için yapılacak çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle sıralandı:

"23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut, 23-24 Ocak Isparta 1828 konut, 25 Ocak Burdur 1454 konut, 26-27 Ocak Denizli 3 bin 150 konut, 28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut, 29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut, 30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut, 1 Şubat Çanakkale 1290 konut, 1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut, 4 Şubat Uşak 1050 konut, 5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut, 7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut."

TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ 2+1, 3+1 konut kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek. TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura çekiliş sonuçları e devlet üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ Balıkesir konutları nelere yapılacak?

- ALTIEYLÜL - AYVALIK - BANDIRMA - BİGADİÇ - HAVRAN - İVRİNDİ - MARMARA - SAVAŞTEPE - SINDIRGI - SUSURLUK

TOKİ Bursa konutları nelere yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesi Bursa'nın Büyükorhan, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Karacabey, Keles, Kestel, Mustafa Kemal Paşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir ilçelerinde yapılacak

Kütahya TOKİ konutları nereye hangi ilçeye yapılacak?

Merkez

Simav

Tavşanlı

TOKİ konutlarının temelleri ne zaman atılacak?