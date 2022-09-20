TOKİ kura çekilişi ne zaman çekilecek?

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül tarihi itibarıyla başladı. TOKİ'ye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar "TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı hedefleyen projenin detayları yakından takip ediliyor. İşte TOKİ kura sonuç tarihi...

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut kura çekimi ile ilgili şunları söyledi;

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

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Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Öte yandan kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. " dedi.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

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TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BAŞVURU NE KADAR, BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINIYOR MU?

TOKİ sosyal konut başvuru ücreti olarak 500 TL olarak belirlendi. TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.